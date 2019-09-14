Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Eylül Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 9-13 haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali yarışmacı Ebru Eğinoğlu'nun evinde gerçekleşti. Yarışmacının hazırladığı yemeklerin ardından puanlama bölümüne geçildi.

Yemekteyiz'de bu hafta yarışmacılardan ve Seda Sayan'dan en çok oyu alan isim Yıldız Hanım oldu. Seda Sayan'ın 9 puan verdiği Yıldız Aydoğdu para ödülünün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

ENİS ANDAÇ

Aslen Amasyalı olan Enis Andaç, 40 yaşında ve ses sanatçısı. Daha önce pek çok kez ekranlarda gördüğümüz Enis Andaç, O Ses Türkiye ve Esra Erol'un izdivaç programına katılmıştı. 9-13 Eylül tarihli haftanın açılışını yapan yarışmacı, geriye kalan dört gün boyunca rakiplerinin evine konuk olacak.

MÜZEYYEN ESER