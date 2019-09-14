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Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Eylül Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 00:39 | Son Güncelleme

Yemekteyiz yarışmasında yeni sezon ilk haftanın birincisi belli oldu. Seda Sayan'ın sunduğu ve TV8'de yayınlanan Yemekteyiz'in 9-13 haftasında ekrana gelen son bölümünde sonuçlar açıklandı. Hafta finali ise Ebru Eğinoğlu'nun evinde yapıldı. Yemekteyiz'de bu haftaki puanlamaların sonunda ise haftanın birincisi ve 10 bin TL'lik ödülün sahibi olan yarışmacı belli oldu. Peki Yemekteyiz'i kim kazandı? İşte 13 Eylül 2019 Cuma Yemekteyiz sonuçları ve haftanın birincisi.

Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 13 Eylül Cuma sonuçları

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'in 9-13 haftasında heyecan sona erdi. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE KİM BİRİNCİ OLDU?
Yemekteyiz yarışmasında haftanın finali yarışmacı Ebru Eğinoğlu'nun evinde gerçekleşti. Yarışmacının hazırladığı yemeklerin ardından puanlama bölümüne geçildi.

Yemekteyiz'de bu hafta yarışmacılardan ve Seda Sayan'dan en çok oyu alan isim Yıldız Hanım oldu. Seda Sayan'ın 9 puan verdiği Yıldız Aydoğdu para ödülünün sahibi oldu.

YEMEKTEYİZ'İN BU HAFTAKİ YARIŞMACILARI KİMLERDİ?

ENİS ANDAÇ

Aslen Amasyalı olan Enis Andaç, 40 yaşında ve ses sanatçısı. Daha önce pek çok kez ekranlarda gördüğümüz Enis Andaç, O Ses Türkiye ve Esra Erol'un izdivaç programına katılmıştı. 9-13 Eylül tarihli haftanın açılışını yapan yarışmacı, geriye kalan dört gün boyunca rakiplerinin evine konuk olacak.

MÜZEYYEN ESER

Aslen Ispartalı olan Müzeyyen Eser, kısa bir süre önce evlilik nedeniyle İstanbul’a yerleşti. 43 yaşındaki iddialı yarışmacı, kendini şimdiden birinci ilan ediyor.

NEŞE KIR

Aslen Giresunlu olan 29 yaşındaki Neşe Kır, tarih öğretmeni. Evli ve 1 çocuk annesi olan Neşe Kır, sözünün kesilmesine ve yüksek sesle konuşulmasını hoş karşılamadığını dile getiriyor.

YILDIZ AYDOĞDU

Aslen Tokatlı olan 40 yaşındaki Yıldız Aydoğdu, idari işler sorumlusu. Evli ve 1 çocuk annesi olan Yıldız Aydoğdu, elinin lezzetine çok güvendiğini belirtiyor.

EBRU EĞİNOĞLU

47 yaşındaki Ebru Eğinoğlu, köşe yazarı. Eski bir haber spikeri olan Ebru Eğinoğlu, bir internet sitesine köşe yazıları yazıyor.


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