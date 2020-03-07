Yemekteyiz'de kim birinci oldu? Seda Sayan ile Yemekteyiz 6 Mart Cuma sonuçları ve kazanan isim

TV8 ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz'de bu hafta Muhsin Karaalp, Feyzanur Balcı, Nejla Özdemir, Yıldız Güneş ve Reyhan Akpınar yarıştı. Yemekteyiz'de 5 günlük yorucu maraton geride kaldı. Birbirinden iddialı beş yarışmacının birinci olabilmek adına hünerlerini sergilediği yarışmada, beş günün sonunda aldığı puana göre birinci olarak büyük ödüle sahip olan isim belli oldu.

YEMEKTEYİZ'DE HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

TV8'de hafta içi hergün yayınlanan Seda Sayan ile Yemekteyiz'de haftanın finalinde Reyhan hanım rakiplerini ağırladı. Her hafta farklı yarışmacıları ile farklı lezzetler ile buluşturan Yemekteyiz'de Seda Sayan, yarışmacılara kaç puan vardiğini açıkladı. Buna göre Reyhan Akpınar, 35 puan alarak Yemekteyiz'de haftanın birincisi oldu.

Nejla Özdemir toplamda 19 puan alarak haftayı beşinci yani son sırada tamamladı. Feyzanur Balcı da 25 puan alarak haftanın dördüncüsü oldu. Yıldız Güneş toplamda 27 puan elde ederek haftanın üçüncüsü oldu.

Muhsin Karaalp ise 28 puan alarak haftayı ikinci sırada noktaladı.

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU