Yemekteyiz sunucusu Zuhal Topal bikinili poz verdi!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimlerden biri olan Zuhal Topal, pozlarıyla magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Zuhal Topal bikinili pozunu sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaştı.

Topal, ekranların aranan yüzlerinden biri oldu.

Önce oyuncu olarak tanınan Topal, son zamanlarda sunuculuk projeleriyle ekran önünde yer alıyor.

Kariyerinde başarılı olan Zuhal Topal, özel hayatıyla da konuşuluyor.

Ünlü sunucu, ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

İşte Zuhal Topal'ın Instagram pozları...





