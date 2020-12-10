Yeni 2021 Hyundai Tucson’un tüm teknik detayları yayınlandı! İşte o detaylar!

Yeni 2021 Hyundai Tucson’un tüm teknik detayları yayınlandı. Marka fanatikleri sonunda muradına erdi ve Yeni 2021 Hyundai Tucson’un tüm teknik detaylarını öğrendiler. Yeni 2021 Hyundai Tucson’un tüm teknik detayları neler? İşte o detaylar.

YENİ 2021 HYUNDAI TUCSON’UN TÜM TEKNİK DETAYLARI

Yeni 2021 Hyundai Tucson hibirit ve elektrikli motor seçenekleriyle geliyor. Geniş bir motor yelpazesi olan modelde en dikkat çeken ise, dizel ve hafif hibrit seçeneğinin beraber sunulması. Böylece Yeni 2021 Hyundai Tucson, yakıt tüketimi konusunda rekor kıracak gibi görünüyor. Yeni 2021 Hyundai Tucson’un en güçlü versiyonu ise 1.6 litrelik turbo beslemeli ve tam hibrit versiyonu. Altı ileri otomatik şanzıman ile sunulan model, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor. Dört tekerlekten çekiş opsiyonu da sunan modelin ağırlığı 1.564 Kg.

YENİ 2021 HYUNDAI TUCSON’DA DİZEL+HİBRİT SEÇENEK VAR!

Yeni Tucson’un motor seçenekleri arasında dizel ve hafif hibrit olan versiyonda yer alıyor. 136 HP güç seçeneği sunan model 6 ileri manuel olarak sunuluyor. 0-100 Km/s hızlanmasını model 11.4 saniyede tamamlıyor. Modelin ülkemize hangi motor seçenekleriyle gelip gelmeyeceği şu an için merak konusu!



