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Yeni anne olan Gupse Özay kendisini fena tiye aldı

13.12.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini kucağına alan oyuncu Gupse Özay, gözaltlarını siyaha boyayarak eğlenceli bir video çekti. Bebek bakarken yaşadığı zorlukları tiye alan oyuncu, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası" dedi.

2020 yılında 6 yıllık sevgilisi Barış Arduç ile nikah masasına oturan Gupse Özay, eylül ayında "Jan Asya" adını verdikleri kızlarını kucağına aldı. Vaktini kızına ayıran oyuncu, bu süreçte yaşadığı yorgunluğu anlattı.

"YORGUNLUK VAR AMA ZORLANDIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Özay, bu sefer gözaltını boyayarak bir video yayınladı. Anne olmanın zorluklarına değinen oyuncu, "Yorgunluğu var ama tatlı bir yorgunluk. Sevimli, minik bir yorgunluk. Öyle abartıldığı gibi 'makyaj yapamıyor, bakımsız geziyor' falan gibi bir şey yok. Hiç öyle zorlandığımı falan hatırlamıyorum açıkçası. Benim için keyifli geçti" dedi.

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