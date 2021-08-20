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Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete'de yayınlanan kaymakam atamaları kararnamesi

20.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı. Resmî Gazete’nin yayınlanan son nüshasına göre; kaymakamlık kararnamesi çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan kaymakamlık kararnamesi ile yeni atanan kaymakamların yerleri belli oldu.

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete'de yayınlanan kaymakam atamaları kararnamesi

624 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre; yeni atanan kaymakamların listesi paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapılan kaymakamlık kararnamesi, Ağustos 2021’de paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete kaymakam atamaları ve kararnamesi

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resmi gazete kaymakam

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