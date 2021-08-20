Yeni atanan kaymakamlar listesi yayınlandı! İşte Resmî Gazete'de yayınlanan kaymakam atamaları kararnamesi

624 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmî Gazete’de yayınlanan karara göre; yeni atanan kaymakamların listesi paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapılan kaymakamlık kararnamesi, Ağustos 2021’de paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.





