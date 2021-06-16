Yeni Bergen, Gökçe Bahadır mı olacak? İlk kez açıkladı

Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Oyunculuğun yanı sıra son yıllarda müzikle de ilgilenen şarkıcı, pandemi döneminde çalışabildiği için kendini şanslı hissettiğini dile getirdi. Aşı sırasının geldiğini söyleyen Gökçe Bahadır, aşı olacağını ifade etti.

GÖKÇE BAHADIR, BERGEN FİLMİNDE OLACAK MI?

Bergen filminden ayrılan Serenay Sarıkaya’nın yerine adı geçen Gökçe Bahadır, bu iddialara da yanıt verdi. Çıkan haberleri yalanlayan Gökçe Bahadır, kendisine teklif gelmediğini belirterek “Öyle bir teklif olmadı. Demet (Evgar) oldu diye biliyorum. Çok da güzel olmuş. Yolları açık olsun.” dedi.



