Yeni bir lezzet ortaya çıktı: Kavurmalı çiğköfte! Sadece Elazığ'da: "Buluşumuz şöhret oldu, çok beğeniyorlar"

Elazığ'da müşterilerin isteği ortaya yeni bir lezzet olan kavurmalı çiğköfteyi ortaya çıkardı. Tadına bakan bir daha yemek isterken lokanta, taleplere yetişmeye çalışıyor.

ÇİĞKÖFTE İLE KAVURMA AYNI DÜRÜMDE

Elazığ'ın sanayi mahallesinde bulunan bir lokanta bölgede ilk defa çiğköfte ile kavurmayı aynı dürüme sararak ilginç bir hizmet veriyor.

KAVURMALI ÇİĞKÖFTE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Müşterilerin talepleri doğrultusunda gelişen ve oldukça yoğun ilgi gören kavurmalı çiğköfte günün her saati müşterilerin hizmetine sunuluyor.

Vatandaşlar büyük ilgi gösterirken lokanta, taleplere yetişmeye çalışıyor.

"İL DIŞINDAN GELENLER VAR"

İşletme sahibi Mehmet Eşitmez, "Spontane kendisi gelişen bir durum. Çiğköfte alanlar abi şuradan içerisine birazda yağ koyar mısın diyorlardı. Akabinde birkaç tane de kavurma koyar mısın dediler. Oradan gelişti. Şimdi kavurmalı çiğköfteye talep bayağı arttı. İl dışından gelenler var. Sivas'tan Diyarbakır'dan çevre illerden gelenler var. Buluşumuz şöhret oldu. Ne çiğköfte ne de kavurma olduğu belli. Çok farklı bir tat. Çok da beğeniyorlar. Her gelen kavurmalı çiğköfte verir misin diyor. Bu hiçbir yerde yok. Bize has ve kendiliği ile gelişen bir ürün" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır