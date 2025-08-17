YEMEK

Yeni bir lezzet ortaya çıktı: Kavurmalı çiğköfte! Sadece Elazığ'da: "Buluşumuz şöhret oldu, çok beğeniyorlar"

Elazığ’da bir lokanta, müşterilerden gelen talepler üzerine sıra dışı bir lezzet kombinasyonuna imza attı. Geleneksel çiğköfteyi kavurmayla buluşturan işletme, bölgede bir ilki gerçekleştirerek kavurmalı çiğköfteyi menüsüne ekledi. Sanayi Mahallesi’nde sunulan bu yeni tat, kısa sürede yoğun ilgi görürken, lokanta müşterilerin artan taleplerine yetişmekte zorlanıyor.

ÇİĞKÖFTE İLE KAVURMA AYNI DÜRÜMDE

Elazığ'ın sanayi mahallesinde bulunan bir lokanta bölgede ilk defa çiğköfte ile kavurmayı aynı dürüme sararak ilginç bir hizmet veriyor.

KAVURMALI ÇİĞKÖFTE YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Müşterilerin talepleri doğrultusunda gelişen ve oldukça yoğun ilgi gören kavurmalı çiğköfte günün her saati müşterilerin hizmetine sunuluyor.

Vatandaşlar büyük ilgi gösterirken lokanta, taleplere yetişmeye çalışıyor.

"İL DIŞINDAN GELENLER VAR"

İşletme sahibi Mehmet Eşitmez, "Spontane kendisi gelişen bir durum. Çiğköfte alanlar abi şuradan içerisine birazda yağ koyar mısın diyorlardı. Akabinde birkaç tane de kavurma koyar mısın dediler. Oradan gelişti. Şimdi kavurmalı çiğköfteye talep bayağı arttı. İl dışından gelenler var. Sivas'tan Diyarbakır'dan çevre illerden gelenler var. Buluşumuz şöhret oldu. Ne çiğköfte ne de kavurma olduğu belli. Çok farklı bir tat. Çok da beğeniyorlar. Her gelen kavurmalı çiğköfte verir misin diyor. Bu hiçbir yerde yok. Bize has ve kendiliği ile gelişen bir ürün" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Elazığ çiğ köfte kavurma lezzet farklı yemekler farklı tarifler farklı lezzetler
