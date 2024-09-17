Yeni doğan bebeğin takı koleksiyonu görenleri şaşkına çevirdi! Altından emzik, taç, künye, kolye...

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde ismi Elfida olarak açıklanan yeni doğan bebeğin 'hoş geldin' hediyeleri ağızları açık bıraktı. 'Dünyamıza hoş geldin kızım Elfida' notuyla paylaşılan gönderide yeni doğan bebek için altından emzik, taç, künye, kolye hediyeler görüldü.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hayatımda gördüğüm en saçma şey" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Görgüsüzlük" yorumunu yaptı.