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    4. Yeni doğan bebeğin takı koleksiyonu görenleri şaşkına çevirdi! Altından emzik, taç, künye, kolye...

    Yeni doğan bebeğin takı koleksiyonu görenleri şaşkına çevirdi! Altından emzik, taç, künye, kolye...

    17.09.2024 07:54
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.09.2024 07:54
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü görenleri şaşkına çevirmeye yetti. Görüntülerde 'Elfida' isimli yeni doğan bir bebeğin takı koleksiyonu sergilendi. Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde yeni doğan bebeğin altından bir taç, emzik, kolye ve künyelerin bulunduğu koleksiyonu bir görene bir daha baktırdı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde ismi Elfida olarak açıklanan yeni doğan bebeğin 'hoş geldin' hediyeleri ağızları açık bıraktı. 'Dünyamıza hoş geldin kızım Elfida' notuyla paylaşılan gönderide yeni doğan bebek için altından emzik, taç, künye, kolye hediyeler görüldü.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hayatımda gördüğüm en saçma şey" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Görgüsüzlük" yorumunu yaptı.

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