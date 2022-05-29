Yeni evlenen Dila Tarkan'dan hamilelik pozu

Dağhan Doğruer'den geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi alan Dila Tarkan, sevgilisinin teklifine 'evet' demişti. Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Tarkan ile Doğruer, iki ay önce de Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturmuştu.

Şimdilerde mutlu evliliği devam eden ve anne olmak için gün sayan Dila Tarkan, eşi Dağhan Doğruer ile Fethiye'ye gitti. Tatildeki keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, Doğruer ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Mavi uzun bir elbise giyen Tarkan'ın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyetik güzelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok güzel görünüyorsunuz", "En iyi üçlü" gibi yorumlar yapıldı.



