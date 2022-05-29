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Yeni evlenen Dila Tarkan'dan hamilelik pozu

29.05.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dila Tarkan, üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer ile yaklaşık iki ay önce Yunanistan’da iki gün iki gece süren bir düğünle evlenmişti. Şimdilerde bebek heyecanı yaşayan ünlü isim, eşiyle tatilde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yeni evlenen Dila Tarkan'dan hamilelik pozu

Dağhan Doğruer'den geçtiğimiz Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi alan Dila Tarkan, sevgilisinin teklifine 'evet' demişti. Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Tarkan ile Doğruer, iki ay önce de Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturmuştu.

Şimdilerde mutlu evliliği devam eden ve anne olmak için gün sayan Dila Tarkan, eşi Dağhan Doğruer ile Fethiye'ye gitti. Tatildeki keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü isim, Doğruer ile verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Mavi uzun bir elbise giyen Tarkan'ın karnının iyice belirginleşmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyetik güzelin paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni ve "Maşallah", "Çok güzel görünüyorsunuz", "En iyi üçlü" gibi yorumlar yapıldı.

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