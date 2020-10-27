Yeni Fiat Egea, Egea Cross ile birlikte görücüye çıktı! İşte tasarımı ve çıkış tarihi

Fiat Egea, Türkiye yollarında sıklıkla görülen otomobil modellerinden sadece biri. Fiat'ın Egea'yı bir yenileme operasyonundan geçireceği ise geçtiğimiz dönemde gündeme gelmişti. Nitekim Fiat, hem tasarımında önemli değişiklikler bulunan hem de teknolojik bazı altyapılarını iyileştirdiği yeni Fiat Egea'nın yüzünü sonunda gösterdi.

YENİ FİAT EGEA'NIN TASARIMI

Yeni Egea'da ilk olarak ön ızgara dikkatimizi çekiyor. Buradaki Fiat logosu yerini, yazılı yeni Fiat logosuna bırakmış. Ayrıca bu logo, yeni Fiat 500'den sonra bu logoyu taşıyan ilk Fiat modeli. Yeni Egea'da hem önde hem de arkada LED farlar kullanılıyor. Ön tamponun alt bölümü ise krom detaylarıyla bizleri selamlıyor. Okyanus Mavisi ve Paprika Turuncusu isimli iki yeni renk seçeneği de yeni Egea'ya eşlik ediyor.

YENİ EGEA'NIN İÇ MEKANI

Fiat Egea'nın iç mekanı da değişimden nasibini almış durumda. 7 inçlik dijital gösterge paneli otomobilin iç mekanında sürücülere sunuluyor. Bunun dışında 10.25 inçlik dokunmatik ekranlı UConnect 5 multimedya sistemi de 7 inçlik dijital gösterge ile kombine edilebiliyor. Egea'nın direksiyonu da değişikliğe uğrayan unsurlardan birisi. Direksiyon, 7 inçlik dijital gösterge panelinin görüş açısına uygun olarak yeniden dizayn edilmiş. Ayrıca yeni Egea'da Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Adaptif Uzun Far, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön park sensörü, anahtarsız giriş / çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarjı gibi teknolojik bazı özellikler de bulunuyor.