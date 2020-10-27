HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Yeni Fiat Egea, Egea Cross ile birlikte görücüye çıktı! İşte tasarımı ve çıkış tarihi

Yeni Fiat Egea, Egea Cross ile birlikte görücüye çıktı! İşte tasarımı ve çıkış tarihi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 14:12 | Son Güncelleme

Fiat Egea yenilendi. Fiat, makyajlama operasyonu geçiren ve teknolojik bazı yeniliklere kavuşan Fiat Egea'yı Sedan, Hatchback ve Station Wagon gövde seçenekleriyle görücüye çıkardı. Ayrıca Egea ailesine Crossover sınıfında yer alacak “Egea Cross” da eklendi.

Yeni Fiat Egea, Egea Cross ile birlikte görücüye çıktı! İşte tasarımı ve çıkış tarihi

Fiat Egea, Türkiye yollarında sıklıkla görülen otomobil modellerinden sadece biri. Fiat'ın Egea'yı bir yenileme operasyonundan geçireceği ise geçtiğimiz dönemde gündeme gelmişti. Nitekim Fiat, hem tasarımında önemli değişiklikler bulunan hem de teknolojik bazı altyapılarını iyileştirdiği yeni Fiat Egea'nın yüzünü sonunda gösterdi.

YENİ FİAT EGEA'NIN TASARIMI

Yeni Egea'da ilk olarak ön ızgara dikkatimizi çekiyor. Buradaki Fiat logosu yerini, yazılı yeni Fiat logosuna bırakmış. Ayrıca bu logo, yeni Fiat 500'den sonra bu logoyu taşıyan ilk Fiat modeli. Yeni Egea'da hem önde hem de arkada LED farlar kullanılıyor. Ön tamponun alt bölümü ise krom detaylarıyla bizleri selamlıyor. Okyanus Mavisi ve Paprika Turuncusu isimli iki yeni renk seçeneği de yeni Egea'ya eşlik ediyor.

Fiat Egea Model Ailesi

YENİ EGEA'NIN İÇ MEKANI

Fiat Egea'nın iç mekanı da değişimden nasibini almış durumda. 7 inçlik dijital gösterge paneli otomobilin iç mekanında sürücülere sunuluyor. Bunun dışında 10.25 inçlik dokunmatik ekranlı UConnect 5 multimedya sistemi de 7 inçlik dijital gösterge ile kombine edilebiliyor. Egea'nın direksiyonu da değişikliğe uğrayan unsurlardan birisi. Direksiyon, 7 inçlik dijital gösterge panelinin görüş açısına uygun olarak yeniden dizayn edilmiş. Ayrıca yeni Egea'da Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Adaptif Uzun Far, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön park sensörü, anahtarsız giriş / çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarjı gibi teknolojik bazı özellikler de bulunuyor.

İŞTE YENİ FİAT EGEA CROSS

Fiat Egea Cross, Egea ailesine bu yıl katılan yeni model oluyor. Crossover segmentinde yer alacak olan Egea Cross, Egea Hatchback'e oldukça benzese bazı önemli farklılıklar söz konusu. Örneğin yeni süspansiyonun yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross’un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre 4 cm artıyor. Ayrıca Egea Cross, bu detayların etkisiyle Hatchback modelden 7 cm daha yüksek bir otomobil olarak öne çıkıyor. Otomobilin çamurluklarının etrafında da Fiat Egea Cross'a özel gövde kaplamaları yer alıyor.

Fiat Egea Cross_2

YENİ FİAT EGEA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni Egea ailesinin motorları da yenileniyor. Buna bağlı olarak Egea ailesine 100 HP güç ve 190 Nm tork üretebilen üç silindirli 1.0 litrelik GSE T3 motor eklenecek. Ayrıca 1.3 litrelik 95 HP gücünde ve 1.6 litrelik 130 HP gücündeki Multijet motor seçenekleri de Egea ailesine güç verecek. Yeni Egea ailesi, Tofaş tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılında yollara çıkacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Huawei Nova 8 SE 66W hızlı şarj ile gelebilir!Huawei Nova 8 SE 66W hızlı şarj ile gelebilir!
Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü... Hap gibi yutmak düşündüğünüz kadar faydalı değil! Çünkü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Ece Üner sosyal medyadan duyurdu: İş çığırından çıktı
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Mustafa Sarıgül yeni parti için bugün harekete geçiyor
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
Instagram'ın açığını buldu, para ödülü kazandı!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Airpods Pro’yu tahtından indirdi
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Yakın geleceğin Megane'ı tanıtıldı! İşte özellikleri
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Instagram kaybolan mesaj özelliği nasıl çalışıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HAVELSAN AI JET BIGG programına başvurular başladı
Türkiye'nin ilk yapay zeka BİGG programı için başvurular başladı
TikTok, Meme Kanseri Farkındalık Ayı için MEMEDER ile pespembe!
TikTok, Meme Kanseri Farkındalık Ayı için MEMEDER ile pespembe!
Xbox Series X şeklinde buzdolabı yaptılar
Oyun konsolu şeklinde buzdolabı yaptılar!
Huawei Nova 8 SE 66W hızlı şarj ile gelebilir!
Huawei Nova 8 SE 66W hızlı şarj ile gelebilir!
iPhone 12 dayanıklılık testine tabii tutuldu
iPhone 12 dayanıklılık testine girdi!
WhatsApp yüz kilidi özelliği Android'e geliyor
WhatsApp artık sizi yüzünüzden tanıyacak!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.