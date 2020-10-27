Yeni Fiat Egea, Egea Cross ile birlikte görücüye çıktı! İşte tasarımı ve çıkış tarihi

Fiat Egea, Türkiye yollarında sıklıkla görülen otomobil modellerinden sadece biri. Fiat'ın Egea'yı bir yenileme operasyonundan geçireceği ise geçtiğimiz dönemde gündeme gelmişti. Nitekim Fiat, hem tasarımında önemli değişiklikler bulunan hem de teknolojik bazı altyapılarını iyileştirdiği yeni Fiat Egea'nın yüzünü sonunda gösterdi.
Yeni Egea'da ilk olarak ön ızgara dikkatimizi çekiyor. Buradaki Fiat logosu yerini, yazılı yeni Fiat logosuna bırakmış. Ayrıca bu logo, yeni Fiat 500'den sonra bu logoyu taşıyan ilk Fiat modeli. Yeni Egea'da hem önde hem de arkada LED farlar kullanılıyor. Ön tamponun alt bölümü ise krom detaylarıyla bizleri selamlıyor. Okyanus Mavisi ve Paprika Turuncusu isimli iki yeni renk seçeneği de yeni Egea'ya eşlik ediyor.
Fiat Egea'nın iç mekanı da değişimden nasibini almış durumda. 7 inçlik dijital gösterge paneli otomobilin iç mekanında sürücülere sunuluyor. Bunun dışında 10.25 inçlik dokunmatik ekranlı UConnect 5 multimedya sistemi de 7 inçlik dijital gösterge ile kombine edilebiliyor. Egea'nın direksiyonu da değişikliğe uğrayan unsurlardan birisi. Direksiyon, 7 inçlik dijital gösterge panelinin görüş açısına uygun olarak yeniden dizayn edilmiş. Ayrıca yeni Egea'da Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi, Adaptif Uzun Far, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Ön park sensörü, anahtarsız giriş / çalıştırma ve kablosuz akıllı telefon şarjı gibi teknolojik bazı özellikler de bulunuyor.
Fiat Egea Cross, Egea ailesine bu yıl katılan yeni model oluyor. Crossover segmentinde yer alacak olan Egea Cross, Egea Hatchback'e oldukça benzese bazı önemli farklılıklar söz konusu. Örneğin yeni süspansiyonun yapısı, yeni jant ve lastik ölçüleriyle Egea Cross’un yerden yüksekliği, diğer gövde seçeneklerine göre 4 cm artıyor. Ayrıca Egea Cross, bu detayların etkisiyle Hatchback modelden 7 cm daha yüksek bir otomobil olarak öne çıkıyor. Otomobilin çamurluklarının etrafında da Fiat Egea Cross'a özel gövde kaplamaları yer alıyor.
Yeni Egea ailesinin motorları da yenileniyor. Buna bağlı olarak Egea ailesine 100 HP güç ve 190 Nm tork üretebilen üç silindirli 1.0 litrelik GSE T3 motor eklenecek. Ayrıca 1.3 litrelik 95 HP gücünde ve 1.6 litrelik 130 HP gücündeki Multijet motor seçenekleri de Egea ailesine güç verecek. Yeni Egea ailesi, Tofaş tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılında yollara çıkacak.
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