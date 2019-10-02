MAGAZİN

Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Hadise, modacılık yapan kardeşi Derya Açıkgöz'le bir süre önce barışmıştı. Kriz atlatılmış gibi görünse de gerçeğin öyle olmadığı ortaya çıktı. Kardeşini Belçika'ya yollayan Hadise, Derya'yı sosyal medyada takipten de çıkardı.

Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!

Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Hadise ile kardeşlerinin arası anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminin ardından açılmıştı.

Önce anne Açıkgöz, Belçika'ya dönmüş, peşinden de Hadise'yle arası düzelmeyen abla Hülya da gitmişti.
Fakat Hadise, küçük kardeşi Derya'yla aralarındaki buzları eritmeyi başarmıştı.

hadise-derya-092923IT

KRİZ YENİDEN PATLAK VERDİ!

Kardeşinin İstanbul'daki ev kirası ve diğer masraflarını karşılayan Hadise ödeme yapmayı bırakınca Derya Açıkgöz de Belkçika'ya annesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Hadise'nin kardeşini sosyal medyada takipten çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Süper minisi ve transparan tulumuyla olay olduSüper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu
Uyanır uyanmaz geceliğiyle poz verdiUyanır uyanmaz geceliğiyle poz verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadise Derya Açıkgöz

En Çok Okunan Haberler

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Yok böyle maç! Devler Ligi tarihine geçti

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sen Anlat Karadeniz'in Asiye'si transparan tulumuyla olay oldu

Süper minisi ve transparan tulumuyla olay oldu

Belçim Bilgin'den gecelikli poz!

Uyanır uyanmaz geceliğiyle poz verdi

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Çağla Şıkel’den frikik açıklaması

Frikik miydi? ' İç çamaşırı olarak...'

Alişan, Buse Varol, Demet Akalın ve Okan Kurt yemekte buluştu! "Masraftan kaçmadım"

Yemekte buluştular! "Masraftan kaçmadım"

MasterChef'te kim elendi? Ünlü oyunculara yemek hazırladılar! MasterChef Türkiye 23. son bölümde yaşananlar!

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Ünlü oyunculara yemek yaptılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.