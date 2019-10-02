Yeni 'Hadise!' Kardeşi Derya ile köprüleri attı!

Açıkgöz Ailesi'nde sular durulmuyor. Hadise ile kardeşlerinin arası anneleri Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminin ardından açılmıştı.

Önce anne Açıkgöz, Belçika'ya dönmüş, peşinden de Hadise'yle arası düzelmeyen abla Hülya da gitmişti.

Fakat Hadise, küçük kardeşi Derya'yla aralarındaki buzları eritmeyi başarmıştı.

KRİZ YENİDEN PATLAK VERDİ!

Kardeşinin İstanbul'daki ev kirası ve diğer masraflarını karşılayan Hadise ödeme yapmayı bırakınca Derya Açıkgöz de Belkçika'ya annesinin yanına dönmek zorunda kaldı. Hadise'nin kardeşini sosyal medyada takipten çıkarması da dikkatlerden kaçmadı.

