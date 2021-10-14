Yeni Honda Monkey Türkiye'de satışa sunuluyor! İşte fiyatı

Honda'dan yapılan açıklamaya göre, 5 vitesli şanzımanı ve Euro 5 uyumlu hava soğutmalı tamamen yeni motoru ile güncellenen Monkey yeni iki aşamalı arka amortisörleri ile öne çıkıyor.

YENİ HONDA MONKEY'İN FİYATI NE KADAR?

Yakıt tüketimi ve tasarımı ile dikkat çeken yeni Monkey, klasik muz sarı ve yeni eklenen inci parıltılı mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile 16 Ekim'de 50 bin 250 TL'lik fiyatıyla Honda bayilerinde tüketiciler ile buluşacak.

Yeniden tasarlanan Monkey'nin farklı yaş grupları arasında beğeni kazanması hedefleniyor.

Monkey, 5 vitesli şanzımanı ve Euro 5 uyumlu motorunun sunduğu yakıt ekonomisi ile de dikkat çekiyor.

Monkey Honda bayilerinde tüketici ile buluşacak.

(AA)

