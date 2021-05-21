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Yeni imajıyla olay olan Güllü isyan etti!

21.05.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

90'lı yılların arabesk şarkıcılarından Güllü, Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu sabah programında yeni imajıyla dikkat çekti. Güllü hakkındaki iddialara da isyan etti.

Yeni imajıyla olay olan Güllü isyan etti!

Güllü, Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen 47 yaşındaki şarkıcı, sosyal medyada çıkan 'öldü' iddialarına isyan etti.

"OTOPARKÇI 'ABLA SEN ÖLMEDİN Mİ?' DEDİ"

Güllü açıklamasında "İki ay önce hakkımda 'öldü' haberleri çıktı. İnsanlar akın akın yazmaya başladılar. Geçenlerde bir restorana gittim, otoparkçı 'abla sen ölmedin mi?' dedi" diyerek bu tarz haberlere kızdı.

"Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim, iyi ki de yapmışım" diyen ünlü şarkıcı, Alişan'ın sorusu üzerine evlilik defterini kapattığını açıkladı.

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Özel hayatıyla ilgili açıklama yapan Güllü, "Evlilik, aşk benden uzak olsun. Almayayım, alana da mani olmayayım. Ben kapadım o defterleri" ifadelerini kullandı.

GÜLLÜ'NÜN YENİ İMAJI

Katıldığı programda şarkılar söyleyen Güllü, yeni tarzıyla dikkat çekti. 90'lı yıllara damga vuran sanatçı, Afrika örgüsü yaptırdığını söyledi.

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Uzun yıllar kilolarıyla başı dertte olan Güllü, 2017'de tüp mide ameliyatı olmuştu. Başarılı geçen ameliyatın ardından 70 kilo veren ünlü şarkıcı, değişimiyle herkesi şaşırtmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan
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