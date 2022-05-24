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Yeni ittifak geliyor! Adalet Partisi lideri Vecdet Öz duyurdu: 3. ittifak kurulacak, sıkı dursunlar!

24.05.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü ittifak iddialarıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz, merkez sağda yeni bir ittifak hazırlıklarına başladıklarını belirtti. 3. ittifakın kurulacağını açıklayan Adalet Partisi lideri Öz, "3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Adalet Partisi'nin Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi'yle ittifak yapacağı iddiaları kamuoyuna yansımıştı.

Yeni ittifak geliyor! Adalet Partisi lideri Vecdet Öz duyurdu: 3. ittifak kurulacak, sıkı dursunlar!

2023 seçimleri için geri sayım sürerken yeni ittifak iddiaları peş peşe geliyor. Son olarak Ümit Özdağ'ın liderliğindeki Zafer Partisi'yle Adalet Partisi'nin ittifak için temaslarda bulunduğu kulislere yansımıştı. Söz konusu ittifak iddialarıyla ilgili Adalet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Vecdet Öz'den flaş bir açıklama geldi.

ADALET PARTİSİ LİDERİ VECDET ÖZ'DEN 3. İTTİFAK AÇIKLAMASI

Cumhuriyet TV'ye konuşan Adalet Partisi Başkanı Vecdet Öz, merkez sağda bir ittifakın içine girdiklerini belirtti. "3. ittifak kurulacak. Sıkı dursunlar" diye konuşan Adalet Partisi lideri Öz, önümüzdeki günlerde bir sürprizin de olacağını açıkladı.

"ÇALIŞMALAR BAŞLADI! SÜRPRİZ..."

Öz, yaptığı açıklamada "3. ittifak kurulacak. Çalınan iktidarımızı geri almaya geliyoruz. Söke söke alacağız. 3. ittifakla ilgili çalışmalar başladı, önümüzdeki günlerde bu sürpriz ortaya çıkacak. Sıkı dursunlar" ifadelerini kullandı.

"MERKEZ SAĞIN ATATÜRKÇÜ PARTİSİYİZ"

Kendisine tehditlerin genellikle sosyal medyadan geldiğini anlatan Öz, ağır ithamların ve sinkaflı cümlelerin kendisine yöneltildiğini anlattı. AK Parti'nin merkez sağda başka bir siyasi oluşum olmasından endişelendiğini iddia eden Öz, "Biz meydana çıkarsak bunların söyleyeceği söz kalmaz. Biz merkez sağ gelenekten geliyoruz. Bizleri sindiremediler. Merkez sağın Atatürkçü partisiyiz. Korkulu rüyaları biziz. İstedikleri kadar kavga etsinler" dedi.

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"KORUMASIZ DOLAŞMA"

Gelen mesajların içeriğiyle ilgili de konuşan Öz, kendisine "Ayağını denk al, dışarıda korumasız dolaşma gibi" yazıların yazıldığını söyledi.


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seçim Ümit Özdağ Zafer Partisi
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