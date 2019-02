Yeni James Bond filminin senaryosu baştan yazılacak

Resmi adı henüz paylaşılmadığı için Bond 25 olarak anılan 007 filminin peşini aksilikler bir türlü bırakmıyor. Aksilikler silsilesi Daniel Craig’in bir kez daha Bond rolünü canlandırmayacağım açıklamasıyla başlamıştı. Yapımın gecikmesine sebep olan bu çıkış sonrasında son kez James Bond rolünü son kez kabul etmesiyle ortalık durulmuştu. Diğer büyük değişiklik ise yönetmen oldu. Dany Boyle’un yönetmesine kesin gözüyle bakılan yapım, yönetmenin çekilmesiyle yerine soru işaretlerine bırakmıştı. O sorun da Cary Fukunaga’nın başa gelmesiyle çözülmüştü. Gün geçmiyor ki Bond filmiyle ilgili yeni bir açıklama gelmesin. Sıradaki söylenti ise Cary Fukunaga yönetmenliğindeki Bond 25 filminin senaryosunun neredeyse sil baştan olacak şekilde, büyük değişiklikler yapılacak olması.

Yurt dışında vizyon tarihi 2 ay ertelendiği açıklanan James Bond serisinin yeni filmi Bond 25 hakkında başka bir detay daha paylaşıldı. The Playlist'in özel haberine göre, filmin ekibinde bulunan kimse Bond 25'ın senaryosunu aslında hiç beğenmiyormuş. Bunun üzerine harekete geçilmiş ekibe taze bir kalem olarak Scott Z. Burns dahil edilmiş. Bond 25'un yapımcıları tarafından Scott Z. Burns'e dört haftalık bir çalışma için yüklü bir ödeme yapıldığı belirtilenler arasında yer alıyor. Çekim takviminin değiştiğine dair resmi bir açıklama yapılmadığı için, Bond 25’in Nisan ayında sete çıkması bekleniyor. Burns, Hollywood için tampon görevi üstlenen yönetmenlerden biri olarak tanınıyor. Ekipte adı geçmese de Widows, The Bourne Supremacy, Rogue One: A Star Wars Story ve Ocean's 12 gibi filmlerin senaryosunu iyileştirdiği de bilinenler arasında yer alıyor.

Bond 25’in yayınlanan resmi oyuncu kadrosunda başrolde yer alan Daniel Craig'in yanı sıra güzel oyuncu Lea Seydoux, deneyimli aktör Ralph Fiennes, Naomi Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear ve Jose Alfredo Fernandez yer alıyor. Yurt dışında 8 Nisan 2020 yılında vizyona girmesi beklenen Bond 25'ın ülkemizdeki vizyon tarihinde henüz bir değişiklik yapılmadı. Filmin 14 Şubat 2020'de izleyicileriyle buluşması planlanıyor.