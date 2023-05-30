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Yeni Kabine için gözler o günde: 3 bakan ve 'Mehmet Şimşek' iddiası dikkat çekti! Cumhurbaşkanı yardımcıları...

30.05.2023 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimler tamamlandı, eski Kabine'den 16 bakan milletvekili seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihleriyle beraber yeni Kabine'nin nasıl şekilleneceğine dair kulislerde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yardımcı sayısını artırıyor! Bazı bakanlıkların ikiye ayrılması da gündemde. Öte yandan Erdoğan'ın son Kabine'den yeni Kabine'de de görev vermeyi düşündüğü belirtilen isimler dikkat çekti.

Yeni Kabine için gözler o günde: 3 bakan ve 'Mehmet Şimşek' iddiası dikkat çekti! Cumhurbaşkanı yardımcıları...

2023 seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre bir kez daha seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'si için gözler önümüzdeki günlere çevrildi. Yeni Kabine ile ilgili kulislerde konuşulanlardan en dikkat çeken iddialar arasında Mehmet Şimşek ve cumhurbaşkanı yardımcıları iddiaları var.

3 BAKAN VE 'MEHMET ŞİMŞEK' İDDİASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Kabine'de de görev vermeyi düşündüğü isimleri yazan Posta'dan Hakan Çelik, bakanlar Akar, Soylu ve Kurum'un adını verdi. Çelik ayrıca "Erdoğan'ın bu dönemde geleneksel politikalarını devam ettirmek isterken piyasadan gelen çağrı ve beklentilere de yanıt verebilecek, güvenilir bir isimle yola devam etmek arayışında" olduğunu ifade ederken adı son günlerde yeniden bakanlık iddialarıyla gündeme gelen Mehmet Şimşek'in en fazla öne çıkan profil olduğunu belirtti.

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CUMA GÜNÜ MÜ İLAN EDİLECEK?

Öte yandan TGRT Haber muhabiri Buğra Olaç'ın canlı yayında aktardığına göre; yeni Kabine'nin Erdoğan'ın seçim sonrası yurt dışı ziyaretlerinden döndükten sonra cuma günü ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Kabine'de ağırlıklı olarak bürokrasiden ve teknokrat isimlere yer verilirken bu kez ağırlıklı olarak AK Parti'nin 3 dönem kuralına takılan siyasetçilerden seçilmesi bekleniyor.

Bazı bakanlıkların ayrılması, ayrıca cumhurbaşkanı yardımcısı sayısının artması da gündemde. En az 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olması seçeneği değerlendirilirken ayrılması beklenen bakanlıklar da Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı.

Geçtiğimiz Kabine'den milletvekili seçilen 16 bakandan 1-2 ismin yeni dönemde de milletvekili olarak değil bakan olarak yemin ederek göreve başlayacağı ifade ediliyor. Diğer 14 bakanın ise görevlerinden ayrılarak milletvekilliği görevlerini yürütmesi bekleniyor.

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