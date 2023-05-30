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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

30.05.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci tur sonuçları sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki buluşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlere teşekkür ederken ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ile bir şeyler konuşmuş, bu da kameralara yansımıştı. Merak edilen görüntüyle ilgili sır aralandı. Öte yandan Oğan, sosyal medyada dolaşıma sokulan montajlı bir görsele de tepki gösterdi. Oğan yaptığı açıklamada "Alçakça FETÖ taktikleriyle yapılmış bir montaj görüyoruz. Bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı alçaldınız?" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren ATA İttifakı adayı Sinan Oğan, sosyal medyada kendisiyle ilgili montajlı bir görüntüye tepki gösterdi.

OĞAN İLE İLGİLİ MONTAJLI GÖRSEL

"Bu karede ne görüyorsunuz?" notuyla paylaşılan montajlı görselde Oğan ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcıoğlu'nun ele ele olduğu görüldü.

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"ALÇAKÇA FETÖ TAKTİKLERİLYE..."

Oğan yaptığı açıklamada "Alçakça FETÖ taktikleriyle yapılmış bir montaj görüyoruz. Bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı alçaldınız? Yanımda duran DSP Genel Başkanını montajla değiştirip yerine bunu koydunuz?" dedi.

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Orjinal görselde Oğan'ın yanında DSP Genel Başkanı Önder Aksakal yer alıyor.

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MERAK EDİLEN GÖRÜNTÜ! ERDOĞAN, OĞAN'A NE DEDİ?

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'de Cumhur İttifakı'na destek veren liderlere tek tek teşekkür etmişti. Erdoğan liderlere teşekkür esnasında Oğan ile bir şeyler konuşmuş, bu da kameralara yansımıştı. Merak edilen görüntüyle ilgili olarak Erdoğan'ın Oğan'a ikinci turdaki duruşundan dolayı teşekkür ettiği aktarıldı.

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