HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. Yeni kimlik çıkarma işlemleri ve evrakları: Nüfus cüzdanı yenileme nasıl yapılır?

Yeni kimlik çıkarma işlemleri ve evrakları: Nüfus cüzdanı yenileme nasıl yapılır?

29.08.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni kimlik belgesine sahip olmak için öncelikle randevu almanız ve gerekli belgelerle en yakınınızdaki İlçe Nüfus Müdürlüğüne başvuru yapmanız gerekir. Başvuru için gerekli eski kimlik belgesi ve biyometrik fotoğrafınız ile kimlik belgesi başvuru ücretini ödemeniz gerekir. Bununla birlikte bu süreçte dikkat edilmesi gereken farklı detaylar da mevcuttur. Buna göre yeni kimlik çıkarma işlemleri nasıl yapılır, gerekli evraklar nelerdir?

Yeni kimlik çıkarma işlemleri ve evrakları: Nüfus cüzdanı yenileme nasıl yapılır?

Kimlik kartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında olması gereken özlük bilgilerini içeren resmi kimlik belgesidir. Yeni kimlik kartları yurt dışında da sorgulama işlemleri sırasında kolaylık sağlaması için çipli hale geldi. Yeni kimlik kartına sahip olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Değiştirme işlemi yapmak ve yeni kimliğinize sahip olmak için öncelikle randevu almanız gerekir. Bir sonraki adımda ise kimlik yenileme belgeleri tamamlanır ve ücret ödenir. Yeni kimlik çıkarma işlemleri yurt içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapılan başvurular ve yurt dışında dış temsilciliklere şahsen yapılan başvurular ile tamamlanır. Bunun için ikamet bölgenize en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Öte yandan herhangi bir İlçe Nüfus Müdürlüğüne de başvuru yapmanız mümkün. Yeni kimlik çıkarmak için sizden istenen evrakları eksiksiz olarak tamamlamanız gerekir.

Yeni kimlik için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni kimlik kartı başvurusu sırasında sizden kimlik yenileme için gerekli belgeler istenecektir. Evrakları önceden hazırlayıp gitmeniz zaman kaybetmemeniz açısından önemlidir. Aksi takdirde randevunuzun iptal olması söz konusu olabilir. Yeni kimlik yenileme belgeleri şu şekildedir;

  • Nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesi,
  • Kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen kimlik yerine geçen belgeler,
  • Biyometrik fotoğraf,
    Evrak hazırlık belge aşamasında olmazsa olmaz evrak biyometrik fotoğraftır. Normal vesikalık fotoğraf başvuru esnasında kesinlikle kabul edilmez.

Yeni kimlik belgesi için istenen biyometrik fotoğraf nasıldır?

Yeni kimlik için gerekli belgeler arasında en önemlisi biyometrik fotoğraftır. Biyometrik fotoğrafın boyutları 50 mm x 60 mm ölçülerine sahip olmalıdır. Orijinal biyometrik fotoğraf dışında fotokopi ya da bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmez.15 yaşının altında olanlar kişilerin biyometrik fotoğraf getirmesi şartı aranmaz.

Nüfus cüzdanı yenileme nasıl yapılır?

Yeni kimlik çıkartma şartları tamamlandıktan sonra çok kısa bir süre içinde yeni kimliğinize sahip olabilirsiniz. Kimlik yenileme randevusu almak için randevu.nvi.gov.tr internet adresinden başvurunuza yapabilirsiniz. Kimlik yenilme işlemi, nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılır. Nüfus cüzdanı yenileme işlemlerinde; T.C. kimlik numarası yazan mevcut nüfus cüzdanı kayıp değilse başvuru sırasında yanınızda olmalıdır. Ehliyet ya da pasaport da başvuru için yeterlidir. 1 adet biyometrik fotoğraf ve belirlenen yenileme ücretinin makbuzu hazırlanması gerekir. Eski kimliğinizi ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanabilirsiniz.

Yeni kimlik nasıl alınır?

Başvuru esnasında yeni kimlik çıkarma evrakları yanınızda hazır olması gerekir. Bundan sonraki süreçte İlçe Nüfus Müdürlüğü personelleri gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır. Başvurunuz sırasında kimlik bilgileriniz kontrol edilir ve gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilir. Başvuru formunuzun çıktısına imzanız alınır. Biyometrik fotoğrafınız taranır ve biyometrik verileriniz hazırlanır. Bunun için her iki elinizden parmak izi, parmak damar iziniz ve el ayası damar iziniz alınır. İmza beyanınız da alındıktan sonra başvurunuz tamamlanır.

Bu işlemler sırasında size zarf içinde bulunan 6 haneli PIN kodu teslim edilir. Bu şifre, banka kartlarına benzer şekilde bazı işlemlerde kimlik doğrulamak için kullanılır. İşlem sırasında teslim alacağınız PIN kodunu kimlik kartınız size teslim edilinceye kadar aktif edemezsiniz. PIN kodunuzu değiştirmek istediğinizde, İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurmanız gerekir.

Yeni kimlik kartı 2022 ücreti nedir?

Kimlik yenileme ücreti randevuya gitmeden önce yatırılmalıdır. Aksi taktirde kimlik yenilme işleminiz sırasında randevunuzu kaçırabilirsiniz. Yeni kimlik kartı ücreti 2022 yılında;

  • Yeni kimlik kartı doğum neden ile düzenleniyorsa; 37,50 TL
  • Yeni kimlik kartı değiştirme nedeniyle düzenleniyorsa; 37,50 TL
  • Yeni kimlik kartı Nüfus Cüzdanı kayıp nedeni ile düzenleniyorsa; 37,50 TL
  • Kimlik kartı kayıp bedel; 75,00 TL’dir.

Yeni kimlik kartı ücreti nasıl ödenir?

Yeni kimlik çıkarma belgeleri tamamlandıktan sonra kimlik yenileme ücreti şu yöntemlerle şekilde yatırılabilir.

  • Vergi Dairesi Müdürlüklerinden ödeme yapabilirsiniz.
  • https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden kredi kartı ya da banka kartınızla ödeyebilirsiniz.
  • Gelir İdarisi Başkanlığının web sayfası üzerinden de ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
  • Anlaşmalı bankalar aracılığı ile https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapabilirsiniz.
  • En yakınınızdaki PTT Şubelerinden de ödeme yapabilirsiniz.

Yeni kimlik belgesi kaç günde alıcıya ulaşır?

Yeni kimlik için gerekenler tamamlandıktan ve PIN kodunuz teslim edildikten sonra yeni kimlik kartınız PTT aracılığı ile size teslim edilir. Yeni kimlik belgeniz ortalama bir hafta içerisinde size teslim edilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözlerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a sert sözler
Canlı yayında yaşananlar tüyler ürpertti!Canlı yayında yaşananlar tüyler ürpertti!
Anahtar Kelimeler:
yeni kimlik yeni kimlik başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

'İktidar değişirse engellenme endişeniz var mı?' sorusuna yanıt

Şoförünün eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Şoförünün eşi ve baldızı evrak yakarken yakalandı

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

Korkmaz Karaca Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyeliği ve AK Parti'den istifa etti

İlginizi Çekebilir

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Bu ada çok farklı! Askerler dışında herkes çıplak

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Eski sevgilisinin evinin kapısına dayandı! Babası uyardı ama...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Üç haftalık bebeğini sattı! “İşlerimi aksatıyor”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.