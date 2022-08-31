Yeni kimlik çıkarma işlemleri ve evrakları: Nüfus cüzdanı yenileme nasıl yapılır?

Kimlik kartı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarında olması gereken özlük bilgilerini içeren resmi kimlik belgesidir. Yeni kimlik kartları yurt dışında da sorgulama işlemleri sırasında kolaylık sağlaması için çipli hale geldi. Yeni kimlik kartına sahip olabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

Değiştirme işlemi yapmak ve yeni kimliğinize sahip olmak için öncelikle randevu almanız gerekir. Bir sonraki adımda ise kimlik yenileme belgeleri tamamlanır ve ücret ödenir. Yeni kimlik çıkarma işlemleri yurt içinde İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapılan başvurular ve yurt dışında dış temsilciliklere şahsen yapılan başvurular ile tamamlanır. Bunun için ikamet bölgenize en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz. Öte yandan herhangi bir İlçe Nüfus Müdürlüğüne de başvuru yapmanız mümkün. Yeni kimlik çıkarmak için sizden istenen evrakları eksiksiz olarak tamamlamanız gerekir.

Yeni kimlik için gerekli belgeler nelerdir?

Yeni kimlik kartı başvurusu sırasında sizden kimlik yenileme için gerekli belgeler istenecektir. Evrakları önceden hazırlayıp gitmeniz zaman kaybetmemeniz açısından önemlidir. Aksi takdirde randevunuzun iptal olması söz konusu olabilir. Yeni kimlik yenileme belgeleri şu şekildedir;

Nüfus cüzdanı, pasaport ya da sürücü belgesi,

Kurumların kendi mevzuatlarında belirtilen kimlik yerine geçen belgeler,

Biyometrik fotoğraf,

Evrak hazırlık belge aşamasında olmazsa olmaz evrak biyometrik fotoğraftır. Normal vesikalık fotoğraf başvuru esnasında kesinlikle kabul edilmez.

Yeni kimlik belgesi için istenen biyometrik fotoğraf nasıldır?

Yeni kimlik için gerekli belgeler arasında en önemlisi biyometrik fotoğraftır. Biyometrik fotoğrafın boyutları 50 mm x 60 mm ölçülerine sahip olmalıdır. Orijinal biyometrik fotoğraf dışında fotokopi ya da bilgisayardan çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmez.15 yaşının altında olanlar kişilerin biyometrik fotoğraf getirmesi şartı aranmaz.

Nüfus cüzdanı yenileme nasıl yapılır?

Yeni kimlik çıkartma şartları tamamlandıktan sonra çok kısa bir süre içinde yeni kimliğinize sahip olabilirsiniz. Kimlik yenileme randevusu almak için randevu.nvi.gov.tr internet adresinden başvurunuza yapabilirsiniz. Kimlik yenilme işlemi, nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılır. Nüfus cüzdanı yenileme işlemlerinde; T.C. kimlik numarası yazan mevcut nüfus cüzdanı kayıp değilse başvuru sırasında yanınızda olmalıdır. Ehliyet ya da pasaport da başvuru için yeterlidir. 1 adet biyometrik fotoğraf ve belirlenen yenileme ücretinin makbuzu hazırlanması gerekir. Eski kimliğinizi ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar kullanabilirsiniz.

Yeni kimlik nasıl alınır?

Başvuru esnasında yeni kimlik çıkarma evrakları yanınızda hazır olması gerekir. Bundan sonraki süreçte İlçe Nüfus Müdürlüğü personelleri gerekli yönlendirmeleri yapacaklardır. Başvurunuz sırasında kimlik bilgileriniz kontrol edilir ve gereken alanlarda güncellemeler gerçekleştirilir. Başvuru formunuzun çıktısına imzanız alınır. Biyometrik fotoğrafınız taranır ve biyometrik verileriniz hazırlanır. Bunun için her iki elinizden parmak izi, parmak damar iziniz ve el ayası damar iziniz alınır. İmza beyanınız da alındıktan sonra başvurunuz tamamlanır.

Bu işlemler sırasında size zarf içinde bulunan 6 haneli PIN kodu teslim edilir. Bu şifre, banka kartlarına benzer şekilde bazı işlemlerde kimlik doğrulamak için kullanılır. İşlem sırasında teslim alacağınız PIN kodunu kimlik kartınız size teslim edilinceye kadar aktif edemezsiniz. PIN kodunuzu değiştirmek istediğinizde, İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurmanız gerekir.

Yeni kimlik kartı 2022 ücreti nedir?

Kimlik yenileme ücreti randevuya gitmeden önce yatırılmalıdır. Aksi taktirde kimlik yenilme işleminiz sırasında randevunuzu kaçırabilirsiniz. Yeni kimlik kartı ücreti 2022 yılında;

Yeni kimlik kartı doğum neden ile düzenleniyorsa; 37,50 TL

Yeni kimlik kartı değiştirme nedeniyle düzenleniyorsa; 37,50 TL

Yeni kimlik kartı Nüfus Cüzdanı kayıp nedeni ile düzenleniyorsa; 37,50 TL

Kimlik kartı kayıp bedel; 75,00 TL’dir.

Yeni kimlik kartı ücreti nasıl ödenir?

Yeni kimlik çıkarma belgeleri tamamlandıktan sonra kimlik yenileme ücreti şu yöntemlerle şekilde yatırılabilir.

Vergi Dairesi Müdürlüklerinden ödeme yapabilirsiniz.

https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden kredi kartı ya da banka kartınızla ödeyebilirsiniz.

Gelir İdarisi Başkanlığının web sayfası üzerinden de ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Anlaşmalı bankalar aracılığı ile https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinden ödeme yapabilirsiniz.

En yakınınızdaki PTT Şubelerinden de ödeme yapabilirsiniz.

Yeni kimlik belgesi kaç günde alıcıya ulaşır?

Yeni kimlik için gerekenler tamamlandıktan ve PIN kodunuz teslim edildikten sonra yeni kimlik kartınız PTT aracılığı ile size teslim edilir. Yeni kimlik belgeniz ortalama bir hafta içerisinde size teslim edilir.



