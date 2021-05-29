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Yeni Mike Tyson bulundu

29.05.2021 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ödüllü film Moonlight'ın yıldızı Trevante Rhodes, Hulu yapımı yeni Mike Tyson dizisinde başrolü üstlenecek.

Yeni Mike Tyson bulundu

Moonlight filmiyle hatırlanan Trevante Rhodes, yakında çekilecek olan Hulu dizisi Iron Mike’ta Mike Tyson olarak rol alacak.

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Trevante Rhodes, 2016 yılında Oscar ödüllü “Moonlight” filmiyle çıkış yakaladı. Yakın zamanda Netflix filmi Birdbox’ta ve Hulu’nun The United States vs. Billie Holiday filmlerinde rol aldı. Iron Mike, Hulu'da sekiz bölümlük bir sipariş aldı. Prodüksiyon bu yıl içinde başlayacak.

MİKE TYSON’IN ELEŞTİRİLERİ VAR

Mike Tyson, diziye hiçbir şekilde dahil olmadı ve hatta bu konuda yoğun eleştirileri var. Projenin ilerleyen dönemlerde mahkemelik olabileceği de konuşuluyor. Bu projenin duyurulmasından kısa bir süre sonra Tyson, başrolde Jamie Foxx'un olduğu ve hayatına dayanan bir mini dizinin yönetici yapımcılığını üstlendiğini duyurdu.

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