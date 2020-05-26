Yeni normalin 2. aşaması yarın başlıyor! 2. aşama planında neler yer alıyor?

Normalleşme takvimi kapsamında Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileriyle hazırlanan tedbir kararları kademeli olarak kaldırılıyor. Tüm Türkiye'de Ramazan Bayramı'ndaki sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yeni normalin 2. aşamasına geçilmeye hazırlanılıyor. 27 Mayıs Çarşamba günü başlaması planlanan ikinci aşamada koronavirüs tedbirlerinin biraz daha hafifletilmesi planlanıyor. Seyahat yasakları, uzaktan eğitim sistemi ve sağlık kuruluşlarının pandemi hastanelerine dönüştürülmesi ile ön plana çıkan koronavirüs kısıtlamalarında 2. aşama ile birlikte nasıl değişiklikler bekleniyor? İşte normalleşme planının 2. aşamasında yer alan değişiklikler...

İLKİ 11 MAYIS'TA BAŞLAMIŞTI

İlk normalleşme takvimi: Birinci normalleşme takvimi 11 Mayıs günü başlamıştı.

İkinci normalleşme takvimi ise 27 Mayıs'ta uygulanmaya başlanacak. Peki yarın başlayacak olan ikinci normalleşme takvimi ile hangi değişiklikler yaşanacak? İşte bu sorunun cevabı...

Belediye kredi ve İller Bankası ihaleleri 27 Mayıs’ta yeniden açılacak.

Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’ta başlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nın atama, görevlendirme ve personel temini 1 Haziran’da, celp işlemleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran’da yeniden başlayacak.

29 Mayıs'tan itibaren camilerde cuma namazı kılınabilecek.

Salgın hastaneleri sayıları 1 Haziran’dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.

Üniversiteler 15 Haziran’da akademik takvime dönebilecekler.

YKS 27-28 Haziran’da, LGS 20 Haziran’da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran’da yapılacak.

Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra iflas takipleri durdurulması 15 Haziran’da sona erecek.

Yeni koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamil Koç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanılarak toplu ulaşıma yeniden başlanacağının duyurusu yapıldı.

Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecek.