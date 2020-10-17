Yeni parti iddiası geldi... Aslı Baykal kimdir, kaç yaşında? Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın hayatı!

Yeni parti kuracağı iddiası ile gündeme gelen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın hayatı merak ediliyor. Şu an Akdeniz Üniversitesi'nde görev yapan Prof.Dr. Aslı Baykal kimdir? İşte Prof.Dr. Aslı Baykal'ın hayatı...
Bugün gündem olan Aslı Baykal'ın yeni parti kuracağı konuşuluyordu. İddialara olumsuz cevap veren Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın yaşamı merak edilmeye başlandı. Aslı Baykal'ın mesleği nedir araştıran vatandaşlara, Akdeniz Üniversitesi'nde biyokimya profesörü olarak çalıştığını belirtelim. Prof.Dr. Aslı Baykal çok erken yaşlarda doktorasını aldıktan sonra profesör oldu. Prof.Dr. Aslı Baykal'ın öğretim görevlisi olarak çalıştığı Akdeniz Üniversitesi'nde yer alan özgeçmişinde şu bilgiler yer alıyor;
Baykal Ataman A., "Cystine Dimethyl Ester Induces Apoptosis Through Regulation of PKC-delta and PKC-epsilon in
Prostate Cancer Cells", ANTI-CANCER AGENTS IN MEDICINAL CHEMISTRY, vol.15, pp.217-227, 2015
Baykal Ataman A., "Chronic administration of sildenafil improves erectile function in a rat model of chronic renal
failure", ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY, vol.17, pp.797-801, 2015
Bor-Kucukatay M., Yalcin O., Gokalp O., Kipmen Korgun D., Yeşilkaya A., Baykal Ataman A., et al.,"Red blood cell
rheological alterations in hypertension induced by chronic inhibition of nitric oxide synthesis in rats", CLINICAL
HEMORHEOLOGY AND MICROCIRCULATION, vol.22, pp.267-275, 2000