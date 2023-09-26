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Yeni restoran için otomobillerini sattı! Özbek hayran CZN Burak'ın kapısına lüks otomobil çekti

26.09.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Babasından dolandırıcılık iddiasıyla şikayetçi olan CZN Burak kendi başına hareket etmeye başlamıştı. Yeni restoranını finanse etmek için ise otomobilini satan fenomen yeni mekanını açtı. Özbekistan’da gelen bir hayran ise lüks otomobili CZN Burak'a hediye etti.

Fenomen CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Sıfırdan restoran açan fenomen bu restoranlar için otomobillerini satmıştı.

Yemek videolarıyla popülerleşen Czn Burak, yeni restoranı da kısa sürede açtı. Yeni restoran açılışında ise şaşırtan bir olay yaşandı.

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Fenomene, Özbekistanlı bir hayranı tarafından kendisine son model bir otomobil hediye edildi.

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Lüks otomobillerini satıp bu parayı yeni işletmesine yatırım yapan Czn Burak, Özbek hayranından gelen otomobil hediyesini Instagram hesabında paylaştı.

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Hayranının bu jesti karşısında duygusal anlar yaşayan Czn Burak, "Allah keselerine bereket versin" şeklinde bir paylaşımda bulundu.


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