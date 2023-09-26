Yeni restoran için otomobillerini sattı! Özbek hayran CZN Burak'ın kapısına lüks otomobil çekti

Fenomen CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Sıfırdan restoran açan fenomen bu restoranlar için otomobillerini satmıştı.

Yemek videolarıyla popülerleşen Czn Burak, yeni restoranı da kısa sürede açtı. Yeni restoran açılışında ise şaşırtan bir olay yaşandı.

Fenomene, Özbekistanlı bir hayranı tarafından kendisine son model bir otomobil hediye edildi.

Lüks otomobillerini satıp bu parayı yeni işletmesine yatırım yapan Czn Burak, Özbek hayranından gelen otomobil hediyesini Instagram hesabında paylaştı.



Hayranının bu jesti karşısında duygusal anlar yaşayan Czn Burak, "Allah keselerine bereket versin" şeklinde bir paylaşımda bulundu.



