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Yeni Sabrina Kiernan Shipka oldu!

DİZİ HABERLERİ | 08.01.2018 00:23 | Son Güncelleme 5 saat önce

Netflix’in The Chilling Adventures of Sabrina uyarlamasının başrolüne Kiernan Shipka getirildi.

Yeni Sabrina Kiernan Shipka oldu!

Mad Men ve Feud: Bette and Joan gibi popüler dizilerden tanıdığımız 18 yaşındaki Kiernan Shipka, dizide başkarakter Sabrina Spellman’a hayat verecek.

Archie Comics basımı grafik romandan uyarlanan dizi, Riverdale’ın arkasındaki ekip tarafından hayata geçiriliyor. Riverdale’ın pilot bölümünü kaleme alan Roberto Aguirre-Sacasa ile yönetmen koltuğundaki Lee Toland Krieger, The Chilling Adventures of Sabrina’nın pilot bölümü için de aynı görevlerini üstleniyorlar.

KONUSU
Sabrina Spellman, iki taraftan gelen bambaşka özelliklerini dengede tutmak için çabalayan genç bir kızdır. Kendisi gibi cadı olan iki teyzesiyle birlikte yaşayan genç kız, bir yandan karanlık bir büyü eğitimi alırken diğer yandan Baxter Lisesi’nde sıradan insanlar gibi normal hayatına devam eder. Sabrina’nın insan tarafında günler böyle geçerken cadı tarafıyla onu, ailesini ve insanlığı tehdit eden karanlık güçlere karşı savaşması gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
The Chilling Adventures of Sabrina netflix Kiernan Shipka

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