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Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna Tilki sert çıktı! “Ekibimde düşmanlarım var”

01.10.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Yayınladığı İngilizce şarkılarla çokça konuşulan Tilki bu kez Twitter’dan yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni şarkısının sızdırıldığını iddia etti.

Yeni şarkısının sızdırıldığını söyleyen Aleyna Tilki sert çıktı! “Ekibimde düşmanlarım var”

14 yaşındayken katıldığı bir yetenek programıyla dikkatleri üzerine çeken Aleyna Tilki, 18 yaşından küçük olduğu dönemde sahneye çıkma konusunda tartışma yaratmıştı. Kıyafetleri, söyledikleri ve yaptıklarıyla magazin gündeminde yerini almayı başaran Tilki, son sosyal medya paylaşımıyla da dikkatleri üzerine çekti.

“DÜŞMANLARIM VAR”

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Sosyal medya hesabından yeni şarkısının sızdırıldığını ifade eden Tilki, "Yaklaşık iki hafta sonra 'Tanırım İntiharı' adlı şarkımı çıkartıyorum. Serdar Ortaç albümüne kaydettiğim ve çok daha sonra çıkacak olan bir demo sızdırıldı. Şimdi çıkartacağım şarkının önüne geçmek için bir tuzak bu. Ekibimde düşmanlarım var. Benim haberim var, sizin de olsun" ifadelerini kullandı.

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