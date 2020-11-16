Yeni Xiaomi Redmi modelinin özellikleri netleşti

Xiaomi model yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Fiyat performans odaklı modelleriyle Asya pazarında önemli bir pazar payına erişen Çinli üretici, Türkiye pazarında da önemli istatistikler yakaladı.

Özellikle Redmi modelleriyle tanınan Xiaomi, bu taraftaki modellerine yenilerini eklemek istiyor.

6000 MAH'LIK XİAOMİ REDMİ 10 GELİYOR

Sızdırılan son raporlara göre Xiaomi, pil kapasitesi yüksek bir Redmi modeli üzerine çalışıyor. Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA’da ortaya çıkan detaylara göre Xiaomi’nin üzerinde çalıştığı yeni modeli Redmi 10.

TENAA‘da yer alan bilgilere göre yeni Xiaomi modeli MediaTek tarafından geliştirilen Helio G85 ile gelecek. 4GB, 6GB ve 8GB’lık 3 farklı RAM opsiyonuna sahip olması beklenen model dahili depolama tarafında da 64GB / 128GB ve 256GB’lık 3 seçeneğe sahip.

6.53 inçlik LCD panelle gelecek olan telefonun en çok dikkat çeken özelliği ise 6000 mAh kapasitesindeki bataryası. Malum günümüzde genel olarak pek çok modelde 4000 mAh kapasitesinde batarya bulunuyor.

Görünen o ki Xiaomi yeni Redmi serisiyle batarya tarafında Samsung'un Galaxy M51'de yaptığı gibi önemli bir atılım gerçekleştirecek. Muhtemelen yeni Redmi modelleri ilk olarak Asya pazarında satışa çıkacaktır. Elbette yine de bekleyip göreceğiz. Şimdilik yeni Redmi cihazlarından konuşmak için erken.

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