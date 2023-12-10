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Yeni Yargı Paketi’nde dikkat çeken 'soyadı’ detayı! Kadınlar artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek

10.12.2023 09:41 | Son Güncelleme:
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8. Yargı Paketinin, AK Parti tarafından önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Kısa süre içinde Meclis gündemine gelecek kritik çalışmanın detayları merak edilirken, bahsi geçmeye başlayan 'soyadı detayı' dikkat çekti. Buna göre kadın, eşinin soyadı yerine yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

Yeni Yargı Paketi’nde dikkat çeken 'soyadı’ detayı! Kadınlar artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 60'tan fazla maddeden oluşan bir yargı paketi üzerinde çalıştıklarını bildirmişti. Tunç, düzenlemeler arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını aktarmıştı.

8. YARGI PAKETİ’NDE PEK ÇOK ALANDA ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Milliyet'in haberine göre ise AK Parti’nin Meclis Başkanlığı’na sunacağı 8. Yargı Paketi’nde ceza yaptırımlarının etkinliğinin artırılmasından, tazminat komisyonunun sorumluluk alanının genişletilmesine kadar pek çok alanda önemli düzenlemelere gidiliyor.

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Habere göre, “Yargı Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Taslağı” Adalet Bakanlığı tarafından son hali verilmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gönderildi.

KADINLAR ARTIK YALNIZCA KENDİ SOYADINI KULLANABİLECEK

Haberde, AK Partili vekillerin imzasıyla kısa süre içinde Meclis gündemine gelecek ve şu an itibarıyla 67 maddeden oluşan teklif taslağının detaylarına ulaşıldığı söylendi. Söz konusu haberde taslakta yer alan önemli düzenlemeler ise şöyle özetlendi:

  • 24 Ocak 2024 tarihi itibarıyla evlenen kadınlar, eşinin soyadı yerine artık yalnızca kendi soyadını taşıyabilecek.

  • Anneye, baba ile çocuk arasındaki soybağının reddi davasını açma imkânı tanınacak.

  • Çocuk evlat edinenlerin adları, evlatlığın kimliğine ana ve baba adı olarak yazılabilecek.

  • 1 Nisan 2024 tarihinden sonra verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararlarına karşı istinaf mahkemesine başvurulabilecek.

  • Hapis cezası gerektiren suçlarda ön ödeme miktarının hesaplanmasında bir gün karşılığı olarak belirlenen 30 TL, 100 TL’ye yükseltilecek.

  • Doğrudan verilen adli para cezalarında kesinlik sınırı 3 bin TL’den 15 bin TL’ye çıkarılacak.

  • Hükümlünün koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi sağlanacak. Böylelikle, her hükümlü cezasının en az yüzde 40’ını cezaevinde çekecek.

  • Denetimli serbestlik süresi 3 yılla sınırlandırılacak.

  • Hükümlülerden 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadınlar, maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyenler ve 70 yaşını bitirmiş olanlar, koşullu salıverilme için cezaevlerinde geçirmeleri gereken sürenin beşte üçünü ceza infaz kurumlarında geçirmeleri halinde denetimli serbestlikten yararlanabilecek.

  • Kadına şiddetle mücadele kanununda düzenlenen zorlama hapsine itiraz yoluna ilişkin düzenleme yapılacak.

  • Makul sürede yargılanma hakkının ihlâl edildiği iddiasıyla yapılmış ve kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla AYM’de derdest olan bireysel başvurular ile AYM’nin incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verdiği bireysel başvurular bakımından da Tazminat Komisyonu’na başvuru imkânı getirilecek.
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