Yeni yıldan dilekleri lösemiyi yenip köylerine dönmek

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Erzincanlı Adem ve Sevgi Bozkuş, minik kızları Ece Bozkuş'un lösemiden kurtulması için İzmir'de mücadele veriyor. Erzincan'ın İliç ilçesi Çilesiz köyünde yaşayan Adem ile Sevgi Bozkuş, 5 yıl önce yuva kurdu. Geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftin ilk bebekleri 6 aylıkken anne karnında öldü, ikinci bebekleri Ece ise 19 ay önce dünyaya geldi. Ece Bozkuş'un vücudundaki kızarıklık ve kaşıntı gibi şikayetlerle 5,5 ay önce Erzincan Devlet Hastanesine başvuran çift, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Aile, burada yapılan tetkikler sonucu lösemi teşhisi konulan minik kızlarını İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi ettirme kararı aldı. Ece'nin kemoterapi aldığı süreçte Çiğli ilçesindeki akrabalarının yanında kalan aile, maddi sıkıntıları artınca İzmir'de kalmakta zorlandı. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorlarının haber vermesi üzerine Hasta Çocuk Evleri Derneği yetkilileri, aileye tedavi süresince kalacakları bir ev temin etti, gıda ve diğer yaşamsal ihtiyaçlarını sağladı.

Kemoterapi ve kontroller için günlerini hastanede geçiren aile, akşamları Bornova'daki geçici yuvalarında kızlarının sağlığına kavuşup memleketleri Çilesiz'e dönecekleri günü hayal ederek geçiriyor. - "Önce kızım iyileşsin, köydeki yuvamıza dönelim" Ece'nin annesi Sevgi Bozkuş (31), Bornova ilçesinde kaldıkları Hasta Çocuk Evleri Derneğinin konutunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk bebeklerini kaybedince çok üzüldüklerini, kızlarının da lösemi olduğunu öğrenince onu da kaybetme korkusu yaşadıklarını aktardı. Sevgi Bozkuş, "Artık ayakta tedavi alıp döneceğiz. 2020'den dileğim önce kızım iyileşsin, köydeki yuvamıza dönelim. Yuvamıza dönmeyi çok istiyoruz. Sonra kızım okusun isterim. Belki doktor, belki hemşire olmak ister. " diye konuştu. Baba Adem Bozkuş da tedavi süresince kök hücre nakline de ihtiyaç duyabileceklerini vurgulayarak, şunlar belirtti: "Şu an hastalığın kontrol altında olduğunu biliyoruz. Herkes elinden geleni yaptı. Doktorlar da İzmir'deki akrabalarımız da. Ama tedavi süresince olumsuz durumlar yaşandı. Çocuk enfeksiyon kaptı. Maddi, manevi sıkıntılar oluyor tabii. Zor bir süreç yaşıyoruz. Evimizden çok uzaktayız. İnşallah yeni yıl bize sağlık, mutluluk getirir. Tüm hasta bebekler iyileşsin, Ece de iyileşsin, sonra okumak için isterse yine buralara gelsin."