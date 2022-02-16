Yeni Zelanda’da aşı karşıtı kadın protesto için çırılçıplak soyundu! Polisler bariyerle kapatmaya çalıştı

Yeni Zelanda’da koronavirüs kısıtlamalarını ve aşı politikalarını protesto etmek isteyen bir grup başbakanlık konutunun önünde eylem yaptı. Binlerce kişinin katıldığı protesto sırasında ismi açıklanmayan bir kadın üzerindeki kıyafetleri çıkartarak bir anda koşmaya başladı. Göstericilerin daha fazla başbakanlık konutuna yaklaşmasını istemeyen polisler, barikat kurdu. Bir kadının çırılçıplak şekilde koşması tüm dikkatlerin üzerine çekilmesine neden oldu. Polis ekipleri kadının etrafını kapatarak görüntü alınmasını önlemeye çalıştı ve üzerine beyaz bir örtü örerek polis arabasına bindirdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Kadının yakalanarak kelepçelenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı uygulamanın insanlık dışı olduğunu belirterek eleştirdi. Gösteriler sonucunda toplam 120 kişi gözaltına alındı.



