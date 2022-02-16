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Yeni Zelanda’da aşı karşıtı kadın protesto için çırılçıplak soyundu! Polisler bariyerle kapatmaya çalıştı

16.02.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Zelanda’da başbakan Jacinda Ardern ve hükümet yetkililerinin koronavirüs politikalarını protesto etmek için binlerce kişi toplandı. Başbakanlık konutu önünde başlayan protestoda bir kadın üzerindeki kıyafetleri çıkartarak çıplak bir şekilde koşmaya başladı. Harekete geçen ekipler ismi açıklanmayan protestocu kadını etkisiz hale getirerek etrafında etten bir duvar ördü.

Yeni Zelanda’da aşı karşıtı kadın protesto için çırılçıplak soyundu! Polisler bariyerle kapatmaya çalıştı

Yeni Zelanda’da koronavirüs kısıtlamalarını ve aşı politikalarını protesto etmek isteyen bir grup başbakanlık konutunun önünde eylem yaptı. Binlerce kişinin katıldığı protesto sırasında ismi açıklanmayan bir kadın üzerindeki kıyafetleri çıkartarak bir anda koşmaya başladı. Göstericilerin daha fazla başbakanlık konutuna yaklaşmasını istemeyen polisler, barikat kurdu. Bir kadının çırılçıplak şekilde koşması tüm dikkatlerin üzerine çekilmesine neden oldu. Polis ekipleri kadının etrafını kapatarak görüntü alınmasını önlemeye çalıştı ve üzerine beyaz bir örtü örerek polis arabasına bindirdi.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

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Kadının yakalanarak kelepçelenmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı uygulamanın insanlık dışı olduğunu belirterek eleştirdi. Gösteriler sonucunda toplam 120 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Yeni Zelanda
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