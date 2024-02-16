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Yeniden Refah'ın Düzce adayı Davut Güloğlu'ndan "yüzde 90" çıkışı! "Cumhurbaşkanımız bunları bilse değnekle kovalar"

16.02.2024 13:09 | Son Güncelleme:
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Yeniden Refah Partisi'nden siyasete atılan Davut Güloğlu, Düzce Belediye Başkanlığı için anket çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. Çok sayıda insanla fotoğraf çektirdiğine değinen Güloğlu, "Onlar oy verse zaten yüzde 90'la alırım" dedi. AK Partili belediye başkanı Faruk Özlü'ye eleştirilerde bulunan Güloğlu ayrıca "Cumhurbaşkanımız bunları bilse değnekle kovalar" dedi.

Yeniden Refah'ın Düzce adayı Davut Güloğlu'ndan "yüzde 90" çıkışı! "Cumhurbaşkanımız bunları bilse değnekle kovalar"

Her seçimde olduğu gibi bu seçimde de adını siyaset dışında duyurmuş isimler gündem yaratıyor. En çok konuşulan isimlerden biri de Karadeniz türkülerine getirdiği yorumla hafızalara kazınan Davut Güloğlu. Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye Başkan adayı olan Güloğlu, gazeteci Kenan Taş'ın YouTube programında Düzce için ses getirecek iddialı çıkışlara imza attı! İşte Güloğlu'nun o açıklamaları:

"FOTOĞRAF ÇEKTİRENLER OY VERSE ZATEN YÜZDE 90 ALIRIM"

"Düzce’yi de alacağız. Şu anda anketlerde çok iyi görünüyoruz. Sokakta zaten insanların yoğun bir ilgisi bizi mutlu ediyor. Ben de onlarla beraber sarmaş dolaş oluyorum. İnanın bana resim çekildiğim insanlar bana oy verirse zaten yüzde 90 oyla ben alırım orayı. Ben diyorum ki, oy oranım yüzde 70 olsun ki ben Cumhurbaşkanıma gittiğim zaman... Orada iktidar partisinin yarım bıraktığı işler var, söz verip yapmadığı işler var belediyelerin. Onların da gidip kapısını çaldığım zaman belediyecilikten gelen bir cumhurbaşkanımız var. Allah’ın izniyle bu Karadeniz evladını, Rizeli olduğum için beni geri çevirmeyecek ve bu eksikleri tamamlayacağız.

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"DÜZCE'NİN NERESİNDEN TUTARSAN TUT DÖKÜLÜYOR"

Akademisyen ve çok değerli hocalarımızla birlikte çalışıyoruz. Düzceli bunların hepsi, buranın yerlisi, çok değerli hocalarımız, 37 yıldır orada hocalık yapıyorlar. Düzce’nin tüm sıkıntılarını çok iyi biliyorlar, ben de onlarla birlikte 1 aydır çalışıyorum, geceleri de uyumuyorum. Sokak sokak geziyorum. Akşamları da arabayla geziyorum. Berbat yolları olan, hiçbir yerine dokunulmamış Düzce’nin trafiğinden tut, altyapısından tut her şeyi neresinden tutarsan tut dökülüyor. Hepsini ele almamız lazım. 20 yıllık bir iktidarın belediyesinin bunları yapması sizce doğru mu, halkın bunları görememesi mümkün mü?

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"ERDOĞAN BUNLARI BİLSE DEĞNEKLE KOVALAR"

Bunları Tayyip Erdoğan biliyor mu Cumhurbaşkanımız, bunları inan bana değnekle kovalar. Bunlar gerçekten şehircilik yapmamışlar. Belediye başkanı Faruk Özlü şehrin her yerine kendi resmini koymuş. Düzce'de hiçbir şey yapılmıyor. Bir tane örnek vereyim Bolu’yu, Bolu turizmde ikinci sırada. Gelelim Sakarya’ya, üçüncü sırada. Biz kaçıncı sıradayız, 49’uncu sıradayız. Nasıl unutulduğumuzu işte buradan haykırıyorum. Aslında o kadar güzel yaylalarımız, kar kalkmayan dağlarımız var, oraları açacağız turizme."

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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