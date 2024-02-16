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CHP'nin adayını yapay zeka belirledi! Özgür Özel: "Teklif üzerine ekledik, anketten birinci çıktı"

16.02.2024 12:19 | Son Güncelleme:
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CHP'nin sancılı geçen aday belirleme sürecinde yapay zeka devreye girdi. "Kendi içlerinde 5 kişilik profesyonel bir kadro" kurduklarını belirten CHP lideri Özgür Özel, ankette yer almayan bir ismin yapay zekanın önerisiyle eklenip anket sonucunda birinci çıktığını açıkladı. CHP'de yapay zeka ile belirlenen, yalnızca adaylar da olmadı.

CHP'nin adayını yapay zeka belirledi! Özgür Özel: "Teklif üzerine ekledik, anketten birinci çıktı"

CHP'de genel başkan değişimiyle hararetli tartışmalar hemen hemen hiç eksik olmadı. Genel başkan koltuğuna oturur oturmaz yerel seçim atmosferinin yoğunluğunda çalışmalara başlayan Özgür Özel, adayları belirlemek için yapay zekaya başvurduklarını açıkladı.

Özel, 2019'daki yerel seçim sürecinden 25 kat fazla anket yaptırdıklarını belirtti. BirGün'de yer alan habere göre Özel, “Kendi içimizde, beş kişilik profesyonel kadrodan oluşan bir birim kurduk. Merak ettiklerimizin ankete nasıl yansıdığını ve anket cevaplarının nasıl okunacağını çözümledik.” dedi.

"YAPAY ZEKANIN ADAYLARI VAR"

Özel, çalıştıkları 16 anket firmasından yapay zeka teknolojisini kullananlara ağırlık verdiklerini belirtirken yapay zekanın adayları olduğunu ifade etti. Özel, süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

“Mesela 500’üncü ankette, ankette sorulmayan bir ismi çok fazla telaffuz edildiği için anketi kesip, “Bu ismi ankette sormak ister misiniz?” diye soruyor yapay zeka... Ve ankete eklettiğimiz bu kişi, ankette birinci çıkabiliyor. Bizim yolladığımız link üzerinden telefonla uygulama yapıyorlar şirketler. Biz dijital olarak dinliyor ve yedekliyoruz görüşmeyi. Yapay zeka denetimi var burada. Dijital dinleme olduğu için aynı anda 100 kişi bir ili arıyor. Onların birbirinden haberi yok ama ankette aday bile olmadığı halde bir isim telaffuz edilirse çok yoğun olarak, bunu yapay zeka yakalıyor. Bu ismi ankete koyup koymamayı teklif ediyor. Koyunca da ondan önceki aradıklarına da o eklenen ismi tekrar sormak için arıyorlar.”

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YAPAY ZEKA SADECE ADAYLARI BELİRLEMEDİ

Öte yandan Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete eklediklerini ve o ismin anketten birinci çıktığını açıkladı ve şunları söyledi:

“Niteliksel görüşmeler var. ‘Manisa Şehzade’nin sorunları nedir? Sizce bu sorunu kim çözer?’ gibi sorular soruluyor. Bu sorulara verilen cevaplardan adayın sloganını da buluyoruz. Yolsuzlukla özdeşleşmiş, en çok şikayetin yolsuzluk ile ilgili olduğu bir bir yerde, ‘Dürüst aday’ sloganı kullanılabiliyor. Ya da çevre sorunlarının olduğu yerde adayın afişi yeşil oluyor. Bu yönde de çalışmalarımız var.”

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
CHP yapay zeka
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