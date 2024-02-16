HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Bu ankette sonuçlar çok farklı! Kendi partilerinin adayını tercih etmediler: DEM Parti ve İYİ Parti seçmeni İzmir'de şaşırtacak

Bu ankette sonuçlar çok farklı! Kendi partilerinin adayını tercih etmediler: DEM Parti ve İYİ Parti seçmeni İzmir'de şaşırtacak

16.02.2024 10:37 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son seçim anketine bu kez farklı bir detay iz bıraktı. 31 Mart yerel seçimlerinin en heyecanlı noktalarından olan İzmir için yapılan ankette, seçmenlerin desteklediği parti dışındaki partilerin adaylarına oy verme eğilimi ölçüldü. İYİ Parti ve DEM Parti seçmenleri kendi adaylarına oy vermeyi düşünse de Cemil Tugay ve Hamza Dağ'ın kendi partilerinin seçmenleri dışında alacağı oy da hayli yüksek gözüküyor!

CHP'nin kalelerinden olarak İzmir, 31 Mart'ta son derece heyecanlı bir yarışa sahne olacak. CHP adına mevcut başkan Tunç Soyer yerine Cemil Tugay, karşısında da AK Partili rakibi Hamza Dağ kozlarını oynayacak. İYİ Parti'nin Ümit Özlale, Zafer Partisi'nin Naşit Birgüvi ile dahil olduğu yarışta DEM Parti de aday çıkarma kararı aldı ancak henüz isim açıklanmadı. Son seçim anketinde ortaya çıkan tabloda ilginç detaylar yer aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Youtube

KARARSIZLAR FARKI KAPATABİLİR

KARARSIZLAR FARKI KAPATABİLİR

ALF Araştırma, 11-14 Şubat aralığında İzmir'de yaşayan 2 bin katılımcıya "Hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.

CHP'nin adayı Cemil Tugay'ın farkı açtığı görülürken kararsız seçmenin de İYİ Parti, Zafer Partisi ve DEM Parti adaylarına oy vermeyi düşünen seçmenden yüksek oranda olması dikkatlerden kaçmadı.

Cemil Tugay, ankete katılanların yüzde 40,7'sinin tercihi oldu. Onu ikinci sırada izleyen rakibi Hamza Dağ ise yüzde 32,3 oranında tercih edildi.

Ortaya çıkan ilk tablo şu şekilde...

KENDİ PARTİLERİNİN ADAYLARINI TERCİH ETMEDİLER

KENDİ PARTİLERİNİN ADAYLARINI TERCİH ETMEDİLER

Anketteki en çarpıcı sonuçlar ise seçmenlerin desteklediği partinin değil, diğer partilerin adaylarına verme eğilimini gösteren tabloyla ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi Yerel seçim İzmir Hamza Dağ anket Cemil Tugay
En Çok Okunan Haberler
Lahmacun efsanesi sona erdi! İnternetten siparişte artık zirvede başka bir lezzet var: Gece 12'den sonra patlama oluyor

Lahmacun efsanesi sona erdi! İnternetten siparişte artık zirvede başka bir lezzet var: Gece 12'den sonra patlama oluyor

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

Evinde para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edildi! Test sonucunda AIDS'li çıktı

Metrobüste iğrenç olay! Dakikalarca taciz etti, başka bir yolcu kameraya aldı

Metrobüste iğrenç olay! Dakikalarca taciz etti, başka bir yolcu kameraya aldı

4 yaşındaki oğlunu vahşice katletmişti! Cani anne için karar

4 yaşındaki oğlunu vahşice katletmişti! Cani anne için karar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.