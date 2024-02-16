Bu ankette sonuçlar çok farklı! Kendi partilerinin adayını tercih etmediler: DEM Parti ve İYİ Parti seçmeni İzmir'de şaşırtacak

CHP'nin kalelerinden olarak İzmir, 31 Mart'ta son derece heyecanlı bir yarışa sahne olacak. CHP adına mevcut başkan Tunç Soyer yerine Cemil Tugay, karşısında da AK Partili rakibi Hamza Dağ kozlarını oynayacak. İYİ Parti'nin Ümit Özlale, Zafer Partisi'nin Naşit Birgüvi ile dahil olduğu yarışta DEM Parti de aday çıkarma kararı aldı ancak henüz isim açıklanmadı. Son seçim anketinde ortaya çıkan tabloda ilginç detaylar yer aldı.
ALF Araştırma, 11-14 Şubat aralığında İzmir'de yaşayan 2 bin katılımcıya "Hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltti.
CHP'nin adayı Cemil Tugay'ın farkı açtığı görülürken kararsız seçmenin de İYİ Parti, Zafer Partisi ve DEM Parti adaylarına oy vermeyi düşünen seçmenden yüksek oranda olması dikkatlerden kaçmadı.
Cemil Tugay, ankete katılanların yüzde 40,7'sinin tercihi oldu. Onu ikinci sırada izleyen rakibi Hamza Dağ ise yüzde 32,3 oranında tercih edildi.
Ortaya çıkan ilk tablo şu şekilde...
Anketteki en çarpıcı sonuçlar ise seçmenlerin desteklediği partinin değil, diğer partilerin adaylarına verme eğilimini gösteren tabloyla ortaya çıktı.