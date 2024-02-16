Bu ankette sonuçlar çok farklı! Kendi partilerinin adayını tercih etmediler: DEM Parti ve İYİ Parti seçmeni İzmir'de şaşırtacak

CHP'nin kalelerinden olarak İzmir, 31 Mart'ta son derece heyecanlı bir yarışa sahne olacak. CHP adına mevcut başkan Tunç Soyer yerine Cemil Tugay, karşısında da AK Partili rakibi Hamza Dağ kozlarını oynayacak. İYİ Parti'nin Ümit Özlale, Zafer Partisi'nin Naşit Birgüvi ile dahil olduğu yarışta DEM Parti de aday çıkarma kararı aldı ancak henüz isim açıklanmadı. Son seçim anketinde ortaya çıkan tabloda ilginç detaylar yer aldı.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

