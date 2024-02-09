Yeniden Refah Partili ismin açıklamalarını duyunca telefona sarılmış! AK Partili Yavuz: Konuştuklarımız dışarıya saçıldı

31 Mart yerel seçimlerinde adımları dikkatle takip edilen partilerden biri de Yeniden Refah Partisi. İki parti arasındaki iş birliği görüşmeleri sonuç vermedi, Yeniden Refah İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sürecin detaylarını paylaştı.

"TEKRAR KONUŞURUZ DEMİŞTİK AMA AÇIKLAMA YAPTILAR"

1 Şubat'ta masaya oturduklarını, 5 Şubat'a dek karşılıklı tekliflerde bulunduklarını belirten Yavuz, CNN Türk'ten Dicle Canova'ya yaptığı açıklamalarda şunları kaydetti:

"1 Şubat’ta oturduk. 5 Şubat’a kadar karşılıklı tekliflerde bulunduk. Bir kısım belediyelerde tekliflerde bulundular. Biz sadece meclis üyesi ile sınırlı tekliflerde bulunmadık. Yeniden oturup oturmayacağımızın cevabı bende yok. Bizim tekrar konuşuruz dediğimiz noktada cumartesi günü açıklama yaptılar.

O İLLERİN ADI GEÇMİŞ

"Masada Kocaeli ve Malatya'nın ismi geçti. Ama Sakarya'nın ismi geçmedi. Ben her şeyi not alan bir adamım. Karşılıklı bir müzakere yürüttük."

Yavuz ayrıca görüşmelerde konuşulanların kamuoyuna yansımasına tepki göstererek "Orada konuşulanların dışarıya saçılmasını doğru bulmuyoruz. Doğan hocam birkaç açıklama yaptı. Aradım 'Ben böyle demedim ki' dedim. Ben ne dediğimi biliyorum. Her bilgiyi açıklamak durumunda değiliz. Biz bir şeyi açıklıyorsak doğru açıklarız. Bir problem yok" dedi.