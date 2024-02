Erdoğan'ın 'İstanbul' çıkışları İmamoğlu'nu kızdırdı: Bırakın da rakibim konuşsun!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle önem atfettiği bilinen İstanbul, 31 Mart yerel seçimlerinin kilit noktası olacak. Haliyle seçim atmosferinin en yoğun yaşandığı İstanbul rekabetine Erdoğan'ın çıkışları da damgasını vuruyor. İmamoğlu ise, kendisine Cumhur İttifakı'ndan rakip olarak Murat Kurum'un açıklanmasına değindi ve "Bir aday açıkladınız, bırakın o konuşsun, rakibimiz o olsun" deyip Erdoğan'a tepki gösterdi.

"HER GÜN AKLI FİKRİ İSTANBUL'DA"

“Kentin Sanayi Vizyonu” toplantısında konuşan İmamoğlu'nun dikkat çeken mesajları şöyle:

“Para politikaları üzerinden üretimde, ihracatta, ithalat rakamlarında, bütçe açığında, cari açıkta, her türlü veride daha kötü durumdayız. Ama onun aklı, fikri İstanbul’da. Her gün, her konuşmasında İstanbul aşağı, İstanbul yukarı; İstanbul Belediye Başkanı aşağı, İstanbul Belediye Başkanı yukarı. Açıkladığı adaya da yazık ediyor.

"İŞİNİZE BAKIN"

Yani bir aday açıkladınız; aday konuşsun, bizim rakibimiz o olsun. 'Yok, illa o olmasın rakip' diye bir süreç tarifleme peşinde. Biz de hayretle süreci izliyoruz. İyi devlet insanı, devletin esas sorunlarıyla ilgilenir. Ve ben, 'İşinize bakın' diyorum."