Yeniden şekillendirilen Mercedes-Benz CLS Türkiye’de satışa sunuluyor!

Yenilenen Mercedes Benz CLS Türkiye'ye adım atıyor. Yeni Mercedes-Benz CLS'nin 2021 itibarıyla çok daha keskin ve dinamik bir tasarıma kavuştuğu belirtiliyor.

YENİ MERCEDES-BENZ CLS'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni Mercedes-Benz CLS, 2 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC, 3 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 400 d 4MATIC modellerine ek olarak, 3 litrelik turbo benzinli Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ versiyonu ile birlikte Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ 435 bg (320 kW) güç üretebiliyor.

SADECE 300 ADET

CLS 53 4MATIC+ ile sunulan Limited Edition versiyonundan sadece 300 adet üretilmesi planlanıyor.

(İHA)

