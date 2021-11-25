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Yeniden şekillendirilen Mercedes-Benz CLS Türkiye’de satışa sunuluyor!

25.11.2021 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yenilenen Mercedes-Benz CLS Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz CLS'nin bazı otomobilseverlerin dikkatini çekebilecek özellikleri bulunuyor.

Yeniden şekillendirilen Mercedes-Benz CLS Türkiye’de satışa sunuluyor!

Yenilenen Mercedes Benz CLS Türkiye'ye adım atıyor. Yeni Mercedes-Benz CLS'nin 2021 itibarıyla çok daha keskin ve dinamik bir tasarıma kavuştuğu belirtiliyor.

YENİ MERCEDES-BENZ CLS'NİN ÖZELLİKLERİ

Yeni Mercedes-Benz CLS, 2 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 300 d 4MATIC, 3 litrelik turbo dizel motora sahip CLS 400 d 4MATIC modellerine ek olarak, 3 litrelik turbo benzinli Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ versiyonu ile birlikte Aralık ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuluyor.

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Tamamen yenilendi: Yeni Mercedes-AMG SL resmen lanse edildi! İşte özellikleriTamamen yenilendi: Yeni Mercedes-AMG SL resmen lanse edildi! İşte özellikleri

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ 435 bg (320 kW) güç üretebiliyor.

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Sadece Türkiye’de üretilen yeni Mercedes-Benz Tourrider Kuzey Amerika’da yollara çıkıyorSadece Türkiye’de üretilen yeni Mercedes-Benz Tourrider Kuzey Amerika’da yollara çıkıyor

SADECE 300 ADET

CLS 53 4MATIC+ ile sunulan Limited Edition versiyonundan sadece 300 adet üretilmesi planlanıyor.

(İHA)

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Mercedes-Benz
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