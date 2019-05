Yeniden Sinematek'te fantastik filmler

Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti

Bir gazetecinin maceraları

"Dünyanın Kaderi" (orijinal adı The China Syndrome) 1979 yılında yönetmen James Bridges tarafından çekildi. Amerikan yapımı dram ve suç konulu filmin başrollerinde Jane Fonda, Jack Lemmon ve Michael Douglas yer alıyor. Filmin konusu; Gazeteci Kimberly Wells’in başından geçenleri anlatıyor. Alternatif enerji kaynakları ile ilgili bir yazı dizisi hazırlayan Kimberly, bir nükleer santralde çalışan mühendis Jack Godell ile röportaj ayarlar. Bu sayede santrale giren Kimberly, röportaj sırasında gerçekleşen bir kazaya tanık olur. Kimberly yaşanan korkunç olayı ve öğrendiği bilgileri kamuoyu ile paylaşmaya kararlıdır. Çünkü tedbir alınmazsa halk büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacak, ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Filmin gösterimi 10 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da gerçekleşecek.

Küçük bir kızın hikayesi

“Beasts Of The Southern Wild” orijinal adıyla “Düşler Diyarı” yönetmen Benh Zeitlin’in ilk uzun metrajlı filmi. Başrollerde; Dwight Henry ve Quvenzhane Wallis yer alıyor. Bağımsızların kalesi Sundance Film Festivali’nde büyük ödülü, Cannes Film Festivali’nde "Belirli Bir Bakış" bölümünde ise FIPRESCI ödülünü alan film, En İyi Film Oscar’ı ve En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ına da aday oldu. Lucy Alibar’ın kaleme aldığı "Juicy and Delicious" isimli tiyatro oyunundan uyarlanan film, altı yaşındaki Hushpuppy’nin fantastik hikayesini anlatıyor. 17 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de Kültürpark İzmir Sanat Büyük Salon’da, 21 Mayıs Salı günü saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi’nde, 22 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Kültür Merkezi Çağan Irmak Salonu’nda İzmirlilerle buluşacak.