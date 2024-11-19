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  4. Yer: Antalya! 82 milyon TL değerindeki villa sosyal medyada gündem yarattı... İçinde yok yok: Sauna, buhar odası, Türk hamamı, jakuzi...

Yer: Antalya! 82 milyon TL değerindeki villa sosyal medyada gündem yarattı... İçinde yok yok: Sauna, buhar odası, Türk hamamı, jakuzi...

19.11.2024 09:38
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
19.11.2024 09:38
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Sosyal medyadan paylaşılan bir villaya ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan villanın gezdirildiği görüntüler sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. 4 katlı içinde sauna, buhar odası, Türk hamamı ve jakuzisi bulunan villanın değeri ise tam 82 milyon TL.

Sosyal medyadan paylaşılan bir ev tanıtım videosu kullanıcılar tarafından çok konuşuldu. Çünkü 82 milyon değerindeki villanın 4 katlı ve 5+1 olduğu dile getirilirken tanıtımda, "Ayrıca 2 adet gizli odası bulunuyor. Brüt 528, net 478 metrekare. Deniz, kale, dağ ve şehir manzarası bir arada" ifadeleri kullanıldı.

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Görüntüler kısa sürede sosyal medyada kullanıcılarından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "2,2 milyon Euro ediyor. Yani değer gibi. Bilemedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bu para olsa da verilmez" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya villa
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