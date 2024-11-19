Yer: Antalya! 82 milyon TL değerindeki villa sosyal medyada gündem yarattı... İçinde yok yok: Sauna, buhar odası, Türk hamamı, jakuzi...

Sosyal medyadan paylaşılan bir ev tanıtım videosu kullanıcılar tarafından çok konuşuldu. Çünkü 82 milyon değerindeki villanın 4 katlı ve 5+1 olduğu dile getirilirken tanıtımda, "Ayrıca 2 adet gizli odası bulunuyor. Brüt 528, net 478 metrekare. Deniz, kale, dağ ve şehir manzarası bir arada" ifadeleri kullanıldı.

Görüntüler kısa sürede sosyal medyada kullanıcılarından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "2,2 milyon Euro ediyor. Yani değer gibi. Bilemedim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Bu para olsa da verilmez" yorumunu yaptı.