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    Yer: Antalya! Denizin içindeki at turu 'hayvana eziyet' tepkisine neden oldu... 'Yorulup çatlayabilir' uyarısına kulak asmadılar: "Fiyatı 1500 TL'den başlıyor"

    12.09.2024 15:43
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    Antalya'nın Alanya ilçesinde, tur firmasının denizin içinde at turu görenlerin tepkisine neden oldu. Atın denizin içinde yürümekte zorlandığı anlar hayvanseverlerin tepkisini çekti. Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, "Hayvanı derin suda yüzmeye zorluyorlar. Bu hayvanlar yüzerek sırtında insan taşımak için yaratılmış değil. Bu, hayvana eziyet" dedi.

    Türkiye'nin yerli ve yabancı turistleri için uğrak noktalardan biri olan Antalya'nın Alanya bölgesinde turistlere yönelik hem deniz hem safari ve at turları düzenleyen firmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımları tepkilere neden oldu.

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    Firmanın turistik turları ve bu turlardaki etkinliklerine yer verdiği paylaşımlarından birinde, bir kadın turistin denizin içinde ata bindiği ve gezdiği görüntüler bulunuyor. Gezinti sırasındaki derinlik ise atın ağız ve burun seviyelerine kadar geliyor.

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    Atın çok zorlandığı görülen görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. 'Hani nerede hayvansevenler sesiniz çıkmıyor', 'Resmen işkence, çok yazık', 'O hayvanın kulağına bir damla su gitse hayvanı sudan çıkartamazsınız ölür, çok yazık', 'Atı boğacaksın', 'Deniz atı bu mu' gibi çok sayıda tepki dikkati çekti.

    'HAYVANI DERİN SUDA YÜZMEYE ZORLUYORLAR'

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    Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, deniz içinde ata binme görüntülerinin masum olmadığını söyleyerek, "Hayvanı derin suda yüzmeye zorluyorlar. Bu bir nevi hayvana eziyet. Yetkililerin bu durumu kontrol altına alması, denetim yapılması lazım. Sonuçta bu hayvanlar yüzerek sırtında insan taşımak için yaratılmış değil. Derin suda sürekli bu duruma maruz kalmaları hayvan refahı yönünden çok sakıncalı. Sonuçta çiftliklerde yetiştirilen, gezinti için uygun hayvanlar" diye konuştu.

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    Karabayoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

    "Bu atlar gezinti atları, yani çiftliklerden kiralanan veya karada gezmeye uygun. Sahilde bir sıkıntı olmadığı, ayaklarına zarar verecek kadar taşlı ya da çakıllı yerler olmadığı, uygun şekilde bakılıp nallandığı sürece sıkıntı görmüyoruz. Fakat derin suda atın yüzdürülmesi ve üzerine insanların binerek bu şekilde hareket etmeleri çok uygun değil. Çünkü sonuçta bütün hayvanlar yüzebilir ama kendileri yüzebilir. Yani üstünde bir ağırlık varken o şekilde yüzmesi hayvan refahı yönünden uygun değil. O yüzden biz buna şiddetle karşıyız, bir nevi hayvana yapılan bir eziyet."

    'AT YORULUP ÇATLAYABİLİR'

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    Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık, atların yüzmeyi sevdiğini, hatta egzersiz olduğunu belirterek, "Tabi belli süre. Ancak tuzlu su ve dalgalı bir deniz söz konusu olunca ve bunu birçok kez yapıyor ise hayvan için sıkıntı yaratacaktır. Tur firması olduğunu düşünürsek birçok turist bu eğlenceden yararlanmak isteyecektir ve bu hayvan için hiç sağlıklı değil. Ama tuzlu su ve firma olduğu için bu aktivitenin çokluğu onları yoracaktır. Bunun faytondan bir farkı yok. Bir kişi değil, çok kişi bu aktiviteye katılıyordur ve at sonunda yorulup çatlayabilir. Bunun için izinleri olması da gerekir. Çalıştırıyorlar. Bu hayvanın zorlandığı bir çalışma şekli, zorlandığı bir aktivite ve bundan para kazanıyorlar" dedi.

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    Yanık, atlara deniz içinde binilmesinin 5199 sayılı kanuna muhalefet olduğunu da belirterek, şunları söyledi:

    "Ayrıca insani olarak da açıkçası bu iklimde, bu sıcağın altında bu hayvanların sürekli çalıştırılması eziyet. Suya girer çıkar hayvan ama sürekli denizin içinde gezmesi, kumluk alanda gezmesi de ekstra yorucu. Bu işletmenin, bu hizmeti kimler veriyorsa sonlandırılmasını istiyoruz. Faytonları da biliyorsunuz çalışmalar ve eylemler sonucu kaldırttık. Yani bundan bir farkı yok hayvanların çalıştırılmasının. Ata binilir ama uygun şartlarda binilir. Yani atların ayaklarında nal vardır. Asfaltta binilmez, kumluk alanda binilmez. O tip hayvanların ayaklarına nal takılmaması gerekir ama zaten sahil koşulları onlara uygun değil. Bunu iş olarak yaptıkları ve turistlerin de çok fazla ilgisi olduğu için aşırı derecede çalıştırılıyorlar. Hayvanlara zulüm, aynı zamanda hayvan haklarına da muhalefet."

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    Diğer yandan Alanya'da hem sahil hem orman ve doğal alanlarda, Akdeniz manzaralı at turları düzenleniyor. Turlar 1500-1600 TL'den başlıyor. Birçok seyahat acentesinin Alanya tur paketlerinde at turu etkinliklerine yer veriliyor. (DHA)

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    Bu içerik Seray Üstün tarafından yayına alınmıştır
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    Anahtar Kelimeler:
    antalya Alanya At
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