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Yer: Antalya! Eve polis ve çilingir yardımıyla girildi, 'şeytan' deyip saldırdı

11.05.2023 06:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da tahliye kararı verilen evdeki kiracılar, icra memurlarına ve avukatlara zor anlar yaşattı. İlk başta kiracılar kapıyı açmadı. Polis ve çilingirle girilen evde Belçika vatandaşı Abdulwahab B. ve ABD'li Bethany E., "Biz Amerikan vatandaşıyız, bize dokunamazsınız" diyerek zorluk çıkardı. Ardından zaman zaman küfür ve hakaret eden kiracılardan Bethany E., evde bulunan Kur'an-ı Kerim'i alıp ev sahibi doğru sallayarak 'Şeytan, siz şeytansınız' dedi.

Yer: Antalya! Eve polis ve çilingir yardımıyla girildi, 'şeytan' deyip saldırdı

Muratpaşa’da yaşayan Mualla Doğan, aynı ilçedeki eşyalı evini 2 yıl önce Belçika vatandaşı Abdulwahab B. ve ABD'li Bethany E.'ye kiraya verdi. 2 yıllık süreçte iddiaya göre eve farklı kişiler girip çıkınca Doğan kiracılarını uyardı. Ancak olay devam edip, binada yaşayan diğer kişilerden de şikayet gelince Doğan, avukatı Şerife Sultan Alp'e vekalet verip kiracıları tahliye etmesini söyledi. Hukuki süreci başlatan Alp, tahliye kararı aldırdı. Alp ardından kiracıları arayarak tahliye için geleceklerini, eşyalarını toplamalarını söyledi. 2 Mayıs günü icra memuru ile adrese giden Şerife Sultan Alp, beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı. Abdulwahab B. ve Bethany E., uzun süre çalınmasına rağmen kapıyı açmadı. Polis ve çilingir kapıyı açınca ikili, cep telefonları ile o anları kayıt altına almaya başladı ve İngilizce 'Biz Amerikan vatandaşıyız, bize dokunamazsınız' diyerek memurlara zorluk çıkardı.

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"ŞEYTAN, SİZ ŞEYTANSINIZ"

Zaman zaman küfür ve hakaret eden Abdulwahab B. ve Bethany E., bir görevlinin de sırtına vurdu. Bethany E., bir süre sonra evde bulunan Kur'an-ı Kerim'i alıp ev sahibi Doğan'a doğru sallayarak 'Şeytan, siz şeytansınız' dedi. Yaşanan anlar icraya gelen ekip tarafından da kayıt altına alındı. Yaklaşık 3 saat süren tahliye işleminin sonunda eşyalı kiraya verilen evdeki bazı eşyaların evde olmadığı fark edildi.

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"EVİME GİREN ÇIKAN BELİRSİZ"

Tahliye işleminin ardından kimliği belirsiz bir kişi, daire kapısının önüne kırmızı boya döktü. Yaşanan olayların ardından avukat Alp, Abdulwahab B. ve Bethany E. hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na, hakaret, tehdit, mala zarar verme, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme, tahrik ve aşağılama, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarından şikayetçi oldu. Yaşadıkları karşısında şaşkın olduğunu söyleyen Mualla Doğan, “Evimi eşyalı olarak 2 sene önce kiraya vermiştim. Fakat evime giren, çıkan belirsiz. Sürekli asansörde değişik insanlarla karşılaşıyordum. Binada oturanlardan da bu tür şikayetler gelmeye başlayınca aradım. Bunu yapmamaları gerektiğini söyledim. Şikayetler devam edince ben de avukatıma verdim. Tahliye anında bize çok büyük hakaretlerde bulundu. Kendi ülkemde 'Ben Amerikan vatandaşıyım bana dokunamazsınız' diyor bize" dedi.

"SEN ŞEYTANSIN DİYE BAĞIRDI"

Bu kişiler hakkında şikayetçi olduklarını belirten avukat Şerife Sultan Alp, “Tahliye için icra memuru ile birlikte geldik. İlk etapta kapıyı bize açmadılar. Polis ve çilingir geldi, kapıyı açtı. Kapı açılınca kameralarla bizi çekerek 'Biz Amerikan vatandaşıyız. Bize dokunamazsınız, eve giremezsiniz' dediler. Yaklaşık 2,5- 3 saat kadar bu olay sürdü. Ev eşyalı, kiraya verilmişti ancak eşyaların bir kısmı kayıptı. Kendilerine eşyalarını toplamasını söyledik ancak toplamadı. Sürekli ev sahibine doğru evdeki Kur'an'ı sallayarak 'Sen şeytansın' diye bağırdı. Kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya Kiracı

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