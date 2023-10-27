Yer: Antalya! Otomobilini satmak için verdiği ilan gündem oldu: 'Gudubet bir araba'

'Gudubet araba' dedi, 'Beni kurtaracak birisini arıyorum' başlığıyla ilan verdi. Satmak istediği aracın özelliklerini de espirili bir dille sıralayan satıcının o ilanı sosyal medyayı salladı.

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ İLANLAR YAPIŞTIRDI

"Satsan satılmaz, binsen binilmez" dedi, otomobilini satıp kurtulmak için adeta her yolu denedi. Öyle bir ilan verdi ki sosyal medyada gündem oldu. Antalya'da emlakçılık yapan Kemal Akgül, aracını 2 sene önce satın aldı. Otomobil, 2005 model ve 183 binde... Akgül 2 senenin sonunda aracını satmak istedi, otomobile birbirinden ilginç ilanlar yapıştırdı. "İçinde küfür edilmedi" dedi, yazıp astı. "Bu arabadan beni kurtarabilecek birisi aranıyor" başlığıyla internette ilana koydu.

AT, BİSİKLET VE EŞEKLE TAKAS

Show Haber'in haberine göre aracına 485 bin TL değer biçen Akgül takas tekliflerine de açık. Akgül aracını at, bisiklet hatta eşekle bile takas edebileceğini söyledi.

"KORKUMUZDAN BİNMİYORUZ"

Akgül şunları ifade etti:

"Araba gudubet bir araba, araba iki yıldır bende. İki yıldır hanımla çocuklarla aram açıldı. Arabaya binemiyoruz çünkü çok yakıyor. Bir de parçası yok, ustası yok diyorlar. Onun için korkumuzdan binmiyoruz. Hanımın kuaför parası, çocukların okul parası falan derken hepsini buna veriyoruz."





