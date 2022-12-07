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  4. Yer: Aydın! Akılalmaz oyun, her şeyi kocasının eve dönmesi için yapmış

Yer: Aydın! Akılalmaz oyun, her şeyi kocasının eve dönmesi için yapmış

07.12.2022 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da polis, bir kadının akılalmaz oyununu deşifre etti. Bir evin kapısına Alevi vatandaşlara yönelik yazı yazıldığı ve kırmızı boyayla çarpı işareti üzerine başlatılan inceleme çarpıcı bir gelişme yaşandı. Polis işaretleri dairede kalan kadının kocasının eve dönmesi üzerine yaptığını belirledi.

Yer: Aydın! Akılalmaz oyun, her şeyi kocasının eve dönmesi için yapmış

Akılalmaz oyun Aydın Didim'de meydana geldi. Kocasının evine dönmesi için bir kadının, kendi yaşadığı ev ile yan dairenin kapısını kırmızı boyayla çarpı işareti çizip bunu Alevilere yönelik bir eylem gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıktı.

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KOCASININ EVE DÖNMESİ İÇİN AKILALMAZ OYUN

Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi'nde bir apartmandaki evlerin kapısına Alevi vatandaşlara yönelik yazı yazıldığı ve kırmızı boyayla çarpı işareti yapıldığı ihbarı üzerine, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Polisin yaptığı araştırma ve inceleme neticesinde söz konusu işaretlenen evde yaşayan U.S. ve M.S.'nin bir süredir ayrı yaşadığı, çiftin iki çocuklarının bulunduğu belirlendi. M.S.'nin bir aydır pansiyon ve otellerde kalan eşiyle barışmaya çalıştığı, eşinin eve dönüp ailesine sahip çıkması için yaşadığı ev ile yan dairenin kapısına kırmızı boyayla çarpı işareti çizdiği ve bunu Alevilere yönelik bir eylem gibi göstermeye çalıştığı ortaya çıkartıldı.

SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

Didim Güvenlik Büro Amirliğince hakkında adli işlem başlatılan M.S.'nin, kendisinin de Alevi olduğunu söylediği ve kocasını eve döndürerek aile birlikteliğini sağlamak amacıyla böyle bir eylemi gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Aydın alevi

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