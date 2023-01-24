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Yer: Bursa! 'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

24.01.2023 06:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da bir kişi, eğlence mekanında tanıştığı solist Nurten İnan’ı “Gel bir konuşalım” diye yanına çağırıp, kızının gözü önünde tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanan kadının kızı annesinin başında gözyaşlarına boğulurken, olay yerinden araçla kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı. Hastaneye kaldırılan İnan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yer: Bursa! 'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

Olay, Bursa Osmangazi'de meydana geldi. 46 yaşındaki İ.A., “Gel bir konuşalım” diyerek ikna ettiği kadını çıkan tartışmada sokak ortasında kızının gözleri önünde başından vurdu. Silah sesleri üzerine vatandaşlar ekiplere haber verirken, ağır yaralanan kadının kızı ise annesinin başında gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrası kaçan saldırgan gözaltına alınırken hastaneye kaldırılan İnan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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"GEL BİR KONUŞALIM" DEDİ, SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sırameşeler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.A. (46) eğlence mekanında tanıştığı Nurten İnan’ı işten çıktığı sırada takip ederek, evinin bulunduğu Çatal Sokak'a gitti. İ.A., kendisiyle görüşmek istemeyen İnan’ı “Gel bir konuşalım” diyerek ikna etti. Daha sonra Nurten İnan, İ.A. ile evinin önünde sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile İnan’ı kızının gözü önünde başından vurdu. Silah seslerini duyan komşuları durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ağır yaralı kadına olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı.

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HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Öte yandan, polis ekipleri olay yerinden araçla kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalarken, İnan’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA-DHA

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