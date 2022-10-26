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Kan donduran olay! Eşini başından vurdu, kızı balkondan atladı...

26.10.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Kırklareli'nde meydana geldi. 44 yaşındaki S.A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Z.A.A tarafından mutfakta başından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Z.A.A. bölgeden koşarak kaçmaya çalışırken ekipler tarafından yakalandı. Öte yandan çiftin kızları 16 yaşındaki M.A., olay anında balkondan atladı. M.A.'nın vücudunda kırıklar olduğu bildirildi.

Kan donduran olay! Eşini başından vurdu, kızı balkondan atladı...

Olay, akşam saatlerinde Kırklareli kent merkezinde Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi üzerindeki bir apartmanın ikinci katında bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre S.A., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Z.A.A. tarafından tabancayla vuruldu. Evden silah sesleri duyan apartman sakinleri durumu polise haber verdi. İtfaiye ekipleri yardımıyla evin kapısını açan ekipler, S.A.'yı mutfakta başından vurularak yaralanmış halde buldu. Olay anında evin balkonundan atlayan kızları M.A.'ya ise apartmanın önünde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne S.A. ve kızı M.A. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne S.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, vücudunda kırıkları olan kızı M.A. ise tedaviye alındı. 

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Olayın ardından bölgeden koşarak kaçmaya çalışan Z.A.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Z.A.A.'nın Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül'de hakkında verilmiş 1 ay süreyle önleyici tedbir kararının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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