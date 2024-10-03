Yer: Bursa! Toplu taşımada yer vermeyince kavga bir anda alevlendi... "On tane oğlum olsa, seni birine bile almam!"

Bursa'da bir metroda kaydedilen tartışma görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir kadın kendisine yer verilmemesi üzerine öfkelenerek çevresindekilerle kavga etmeye başladı.

Çevresindekilerle tartışan kadın, "10 tane oğlum olsa Allah nasip etmesin. Nah bu kadar...Örtüyorsunuz buralarınızı ama bak böyle. 5 tane gelim var 5 tane. Senin kocana Allah sabır versin. Oradan oraya yetiştin, sen kimsin? Senin yüzünden belli ne olduğun. Herkesin yüzünden belli ne olduğu. Bir bana bak bir sana... Bir ona bak sen. Bana akıl verme. Çok terbiyelisin maşallah" ifadelerini kullandı.

Olay kadının metrodan indirilmesiyle son buldu. O anlarda kadın güvenlik tarafından çıkışa alınırken metrodaki bir kadın, "Bak güvenliklerle iyi anlaşırsın sen şimdi. Herkesi rahatsız etti" dedi.