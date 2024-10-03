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  4. Yer: Bursa! Toplu taşımada yer vermeyince kavga bir anda alevlendi... "On tane oğlum olsa, seni birine bile almam!"

Yer: Bursa! Toplu taşımada yer vermeyince kavga bir anda alevlendi... "On tane oğlum olsa, seni birine bile almam!"

03.10.2024 16:22
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
03.10.2024 16:22
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Bursa'da bir toplu taşımanın içinde kaydedilen kavga görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Görüntülerde bir kadın kendisine yer vermediği için çevresindekilere tepki gösterdi. O anlarda kadın, "10 tane oğlum olsa, seni birine bile almam!" diyerek söylendi. Olaya güvenlik müdahale ederken kadın metrodan indirildi.

Bursa'da bir metroda kaydedilen tartışma görüntüleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir kadın kendisine yer verilmemesi üzerine öfkelenerek çevresindekilerle kavga etmeye başladı.

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Çevresindekilerle tartışan kadın, "10 tane oğlum olsa Allah nasip etmesin. Nah bu kadar...Örtüyorsunuz buralarınızı ama bak böyle. 5 tane gelim var 5 tane. Senin kocana Allah sabır versin. Oradan oraya yetiştin, sen kimsin? Senin yüzünden belli ne olduğun. Herkesin yüzünden belli ne olduğu. Bir bana bak bir sana... Bir ona bak sen. Bana akıl verme. Çok terbiyelisin maşallah" ifadelerini kullandı.

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Olay kadının metrodan indirilmesiyle son buldu. O anlarda kadın güvenlik tarafından çıkışa alınırken metrodaki bir kadın, "Bak güvenliklerle iyi anlaşırsın sen şimdi. Herkesi rahatsız etti" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa metro tartışma
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