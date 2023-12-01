15 yaşındaki kız ve dört erkek kardeşi taksi şoförünü ormanlık alana götürerek astı! Cinayeti 'tecavüz intikamı' diyerek savundular

MYNET-DIŞ HABERLER İsveç'in Stockhol yakınlarındaki Uppsala bölgesindeki mahkemede 26 yaşındaki ismi açıklanmayan taksi şoförünün cansız bedeninin ormanlık bir alanda ağaca asılı halde bulunduğu ve olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Yaşları 15 ila 18 arasında değişen isimsiz beş kardeş cinayet şüphesiyle tutuklanarak sorgulandı. Duruşmada beş kardeşte masum olduklarını iddia ederken mahkemenin ikinci dereceden delilleri onların mahkum edilmesine yol açtı.

MESAJ ATARAK ÇAĞIRDI

Mahkemedeki kayıtlarda 15 yaşındaki kızın taksi şoförüne mesaj atarak otoparkta bir şişe alkolle kendisiyle buluşmasını istediği tespit edildi. LBC'nin haberine göre, taksi şoförünün aracı cansız bedeninden 1500 metre uzakta ve tamamen karla kaplı olmasına rağmen çalışır vaziyette bulundu. Sunulan deliller arasında telefon sinyalleri ve hem sürücüye hem de kardeşlere ait bir ceket üzerinde bulunan DNA izleri de yer aldı.

İNTİHAR SÜSÜ VERMEYE ÇALIŞTILAR

Mahkemede kardeşlerin taksi şoförünün ölümünü intihar olarak gizlemeye çalıştıkları sonucuna varıldı. 20 Mart'ta, yani kurbanın kaybolmasından dört gün önce 15 yaşındaki kız bir arkadaşına gönderdiği mesajda, " Kardeşlerim tecavüzcümle buluşacak" ifadelerini kullandı.

O sırada 18 yaşında olan en büyük erkek kardeşe ömür boyu hapis cezası verildi. Olaylar sırasında tamamı reşit olmayan diğer dört kişi, genç suçlulara yönelik bir kurumda üç ila dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Üç ağabey cinayetten suçlu bulundu. Ancak cinayetin işlendiği sırada 15 yaşında olan kız ve erkek arkadaşının olay yerinde olmadığı anlaşıldı ve cinayete yardım ve yataklık etmekten suçlu bulundu.