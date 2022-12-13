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Yer: Esenyurt! Sosyal medyada tepki çekti, ellerine kılıç alıp bağırdılar: Oğlum bunlar bizi öldürür ha!

13.12.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta çekilen bir görüntü sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Tepkilere yol açan görüntülerde yabancı uyruklu grubun ellerine aldıkları kılıçlarla kutlama yaptığı görüldü. Görüntüleri çeken kişinin ise "Oğlum bunlar bizi öldürür ha!" dediği görüldü. Söz konusu grubun Ürdünlü olduğu ve düğün kutlaması yaptıkları ortaya çıktı.

Yer: Esenyurt! Sosyal medyada tepki çekti, ellerine kılıç alıp bağırdılar: Oğlum bunlar bizi öldürür ha!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir grup, gündüz vakti, ellerine kılıçları aldı. Caddenin ortasında, kimseye aldırmadan, bir dükkanın önünde kutlama yaptı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca tepkiler çığ gibi büyüdü.

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ELLERİNE KILIÇ ALIP SLOGANLAR ATTILAR

Ellerine kılıç aldılar, güpe gündüz herkesin için garip bir şov yapamaya çalıştılar. Yabancı uyruklu grubunun düğün kutlaması görenleri hayrete düşürdü. Yabancı uyruklu grup, ellerindeki kılıçları havaya kaldırıp uzun süre sloganlar attı. Görenler o ilginç anları kayıt altına aldı.

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SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Grup bir süre sonra dağılsa da sosyal medya paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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"BUNLAR BİZİ ÖLDÜRÜR"

Görüntüleri çeken kişinin "Oğlum bunlar bizi öldürür ha!" dediği görüldü.

"ÜRDÜNLÜLERE AİT BİR KUTLAMA"

Bölgedeki bir esnaf, "Yabancıların bir düğün adetleri var onları yapıyorlar.Burada da parti yaptılar. Birileri çekmiş. Ürdünlülere ait bir kutlama." dedi.

"HALK İÇİNDE DOĞRU BULMUYORUM"

Bir vatandaş ise bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek "Kendilerine özel alanlarda yapabilirler ama halk içinde doğru bulmuyorum" dedi.

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Esenyurt kılıç

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