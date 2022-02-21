HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: İstanbul! Cinnet getirip dehşet saçtı

Yer: İstanbul! Cinnet getirip dehşet saçtı

21.02.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kat çıkma meselesinden çıkan kavgada cinnet getiren bir kişi dehşet saçtı. Şahsın kalabalığa ateş açması sonucunda 1’i polis memuru 2 kişi yaralandı. Olay saniye saniye görüntülenirken saldırgan tutuklandı.

Yer: İstanbul! Cinnet getirip dehşet saçtı

Sarıyer'de iki aile, kat çıkma meselesinden dolayı birbirlerine girdi. Sözlü olarak başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgada cinnet getiren bir kişinin silahla ateş açması sonucunda 1’i polis memuru 2 kişi yaralandı. Gözaltına altına saldırgan ise tutuklandı.

AW548935_03

BELEDİYENİN ENGELİNE TAKILDI, YIKILDI

Olay, önceki hafta Salı günü saat 02.20 sıralarında Sarıyer Reşitpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı apartmanda yaşayan akrabalar arasında binaya kat çıkma nedeniyle tartışma yaşandı. Dairelerinin üstüne kat çıkan aile ilçe belediyesinin engelini takılınca yapılan inşaat yıkıldı. Aradan geçen zaman içerisinde aile tekrar kat çıkmaya karar verdi ancak belediyeden onay alınamadı. Kendi çevrelerinden yardım isteyen aile, yaptığı araştırmalarda akrabalarından birinin alt katta oturan akrabalarının onları şikayet ettiğinden dolayı kat çıkamadıklarını öğrendi.

AW548935_04

CİNNET GETİRİP DEHŞET SAÇTI

Olay günü binaya kat çıkmak isteyen aile, alt kattaki akrabası Müjdat Ç.'nin karşısına çıktı. Müjdat Ç. her ne kadar “ben şikayet etmedim” dese de kendini inandıramadı. Arada çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi kavgayı ayırmak istedi. Devam eden kavgada küfür ve hakaret edilince cinnet getiren Müjdat Ç., tabancasını çekerek kalabalığa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri olaya müdahale eden polis memuru Ü.M.K.’nın ve kavgaya karışan Adem Ali Ç.’nin ayaklarına isabet etti.

AW548935_05

POLİS MEMURU YARALANDI

Olayın ardından memuru yaraladığını fark eden Müjdat Ç., polise tampon yaparak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı Adem Ali Ç.’nin ise kendi imkanlarıyla İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan, iki aile arasında yaşanan kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından polis ekibinin ikazları üzerine Müjdat Ç., elindeki tabancaya el konularak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan ve adli işlemi yapılan Müjdat Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme!Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme!
Ukrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurduUkrayna tüm dünyaya acil koduyla duyurdu
Tarlasında buldu, gramı 60 dolar! Tarlasında buldu, gramı 60 dolar!
Anahtar Kelimeler:
Sarıyer İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Özel hayatını ifşa etti! "Parayı veren o. Yabancıya gitmiyor"

Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."

Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."

Ünlü oyuncu Milyoner'e damga vurdu! Öyle bir soruda elendi ki...

Ünlü oyuncu Milyoner'e damga vurdu! Öyle bir soruda elendi ki...

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

Kendisinden 34 yaş küçük karısı anlattı! "Pahalı zevkleri var ama..."

O yarışmacıya büyük şok! Survivor'dan diskalifiye oldu

O yarışmacıya büyük şok! Survivor'dan diskalifiye oldu

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir

Sitem etti! "Hastayım, ailem yanımda mı?"

Sitem etti! "Hastayım, ailem yanımda mı?"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Her gece daha rahat bir uyku çekmenizi sağlayabilecek öneriler

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Yakın arkadaşı son durumunu anlattı! "Her gün..."

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Ünlü isim "Patronun evi basılmış!" dedi, harekete geçti

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.