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  4. Yer: İstanbul! Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti

Yer: İstanbul! Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti

27.11.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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Yer: İstanbul! Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti

İstanbul Zeytinburnu'nda otomobille gelerek engelliymiş gibi davranıp koltuk değnekleriyle dilencilik yaptığı belirlenen adam yakalandı. Dilencinin üzerinden yaklaşık 7 bin lira para ve araba anahtarı çıktı.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Caddesi'nde koltuk değnekli dilenciyi takibe aldı. Dilenciyi durdurarak Merkez Karakolu'na götüren zabıta memurları dilencinin üzerinde 125 Euro, 300 dolar ile 3 bin 345 lira para ve kullandığı otomobilin anahtarını buldu.

'CAMİYE VERECEĞİM'

İsmi açıklanmayan kişi, bu parayı toplaması ile ilgili soru soran zabıta memuruna "Madem öyle zorla topladım" dedikten sonra bu parayı camiye vereceğini iddia etti. Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Kaynak: İHA-DHA

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