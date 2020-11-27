Yer: İstanbul! Dilencinin üstünden çıkanlar şoke etti

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta ekipleri, Yenidoğan Mahallesi Şehit Komiser Günaydın Caddesi'nde koltuk değnekli dilenciyi takibe aldı. Dilenciyi durdurarak Merkez Karakolu'na götüren zabıta memurları dilencinin üzerinde 125 Euro, 300 dolar ile 3 bin 345 lira para ve kullandığı otomobilin anahtarını buldu.

'CAMİYE VERECEĞİM'

İsmi açıklanmayan kişi, bu parayı toplaması ile ilgili soru soran zabıta memuruna "Madem öyle zorla topladım" dedikten sonra bu parayı camiye vereceğini iddia etti. Dilencilikten elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.

Kaynak: İHA-DHA

