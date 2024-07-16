Yer: İstanbul! Kadıköy İskele'de denize düşerek boğulmak üzere olan kadına vatandaşlardan nefes kesen kurtarma operasyonu

Kadıköy İskele'de denize düşen bir kadın korku dolu anlar saniyeler yaşadı. Denizde ölüm kalım mücadelesi veren kadının yardımına genç bir adam koştu.

Denize atlayarak kadını boğulmaktan son anda kurtaran ve kıyıya doğru sürükleyen adama kıyıda bulunanlar da destek verdi. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Elektrik panosunun orada Allah korumuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nefes nefese izledim" yorumunda bulundu.