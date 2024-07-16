Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Yer: İstanbul! Kadıköy İskele'de denize düşerek boğulmak üzere olan kadına vatandaşlardan nefes kesen kurtarma operasyonu

    Yer: İstanbul! Kadıköy İskele'de denize düşerek boğulmak üzere olan kadına vatandaşlardan nefes kesen kurtarma operasyonu

    16.07.2024 15:42
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    İzmir'deki yangında ölen kadının son sözleri: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz”

    İzmir'deki yangında ölen kadının son sözleri: “Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz”

    Arnavutköy’de şoke eden olay! Bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırı

    Arnavutköy’de şoke eden olay! Bisiklet parkurunda bisiklet süren çocuğa saldırı

    Kurtlar Vadisi izleyen gençlerden eğlenceli anlar! Televizyonda Laz Ziya'nın sesini duyar duymaz hazır ola geçtiler

    Kurtlar Vadisi izleyen gençlerden eğlenceli anlar! Televizyonda Laz Ziya'nın sesini duyar duymaz hazır ola geçtiler

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 15:42
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İstanbul'un Kadıköy semtinde hareketli dakikalar yaşandı. Kadıköy İskele'de denize düşerek boğulmak üzere olan kadına vatandaşlar yardım etti. Kadını kurtamak için genç bir adam denize atarken diğer vatandaşlar ise kurtarma operasyonu kıyıdan destekledi. Nefes kesen anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

    Kadıköy İskele'de denize düşen bir kadın korku dolu anlar saniyeler yaşadı. Denizde ölüm kalım mücadelesi veren kadının yardımına genç bir adam koştu.

    1

    Denize atlayarak kadını boğulmaktan son anda kurtaran ve kıyıya doğru sürükleyen adama kıyıda bulunanlar da destek verdi. O anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir ölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Elektrik panosunun orada Allah korumuş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nefes nefese izledim" yorumunda bulundu.

    İlginizi Çekebilir

    100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti

    100 şirkete iş başvuru yaptı! Hepsinden reddedilince isyan etti

     Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

    Yengesini başka bir erkekle yakaladı! 'Bildiğin gibi değil'

     Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

    Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu

     Olay yaratan terapi! Saati 100-150 dolar...

    Olay yaratan terapi! Saati 100-150 dolar...

     Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu

    Kasanın önünde dakikalarca bekledi! Kıyafet seçimi tepkilere neden oldu
    Yatalak sevgilisini cinsel organından bıçakladıYatalak sevgilisini cinsel organından bıçakladı
    Anahtar Kelimeler:
    İstanbul boğulmak boğulma
    En Çok Okunan Trend Haberler
    10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

    10 bin liraydı, emekliye ek zam belli oldu

    EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı!

    EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı!

    Neden herkes Yunanistan’a tatile geliyor merak ediyor musunuz?

    Neden herkes Yunanistan’a tatile geliyor merak ediyor musunuz?

    Yatalak sevgilisini cinsel organından bıçakladı

    Yatalak sevgilisini cinsel organından bıçakladı

    Şezlong tartışması bir anda şiddetlendi! Saç saça baş başa kavga

    Şezlong tartışması bir anda şiddetlendi! Saç saça baş başa kavga

    21 günde 122 sevgili! Erkeklerin aldatma nedenini açıkladı

    21 günde 122 sevgili! Erkeklerin aldatma nedenini açıkladı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

    Prime Day başladı! Ünlü markalarda büyük indirimler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    "Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.