Yer: İstanbul! Müdür yardımcısı apartmanın kabusu oldu: 'Asarım, yakarım, keserim'

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre eşiyle boşanma aşamasındaki müdür yardımcısı bunalıma girdi. Sinirini öfkesini komşularından çıkardı. Komşularının kabusu olan müdür yardımcısı iddialar için "Sürekli sorun yaşıyoruz, sürekli karalama kampanyaları yani" dedi.
Sancaktepe'de bir apartmanda huzur kalmadı. İddiya göre apartmanın ikinci katında yaşayan ve bir okulda müdür yardımcısı olan adam, karısı ve kayınvalidesine şiddet uyguladı. Eşinin boşanma davası açtığı adam, bunalıma girdi, apartman sakinlerinin kabusu oldu.
Apartman sakinleri, müdür yardımcısının bağırdığını, gece geç saatlerde müzik çalıp sesini açtığını ve küfrettiğini iddia etti. Bir apartman sakini, müdür yardımcısının apartmanı rehin aldığını belirterek "Asarım, keserim, yakarım" dediğini aktardı.
Diğer apartman sakinleri ise her gece saat 1'de komşularının evinden gelen tekme seslerinin binayı salladığını iddia etti.
Show Haber'in haberine göre müdür yardımcısı, "Sürekli sorun yaşıyoruz, sürekli karalama kampanyaları yani. Dün gece olmuş olay babamdır, belki başkasıdır bilmiyorum yani. 07.30'da okula gidiyorum, böyle bir şey olabilir mi sizce?" dedi.
Komşu kavgasında son sözü yargı söyleyecek.