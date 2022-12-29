Yer: İstanbul! Müdür yardımcısı apartmanın kabusu oldu: 'Asarım, yakarım, keserim'

İstanbul Sancaktepe'de iddiaya göre eşiyle boşanma aşamasındaki müdür yardımcısı bunalıma girdi. Sinirini öfkesini komşularından çıkardı. Komşularının kabusu olan müdür yardımcısı iddialar için "Sürekli sorun yaşıyoruz, sürekli karalama kampanyaları yani" dedi.

BUNALIMA GİRDİ, APARTMANIN KABUSU OLDU

Sancaktepe'de bir apartmanda huzur kalmadı. İddiya göre apartmanın ikinci katında yaşayan ve bir okulda müdür yardımcısı olan adam, karısı ve kayınvalidesine şiddet uyguladı. Eşinin boşanma davası açtığı adam, bunalıma girdi, apartman sakinlerinin kabusu oldu.

"ASARIM, KESERİM, YAKARIM"

Apartman sakinleri, müdür yardımcısının bağırdığını, gece geç saatlerde müzik çalıp sesini açtığını ve küfrettiğini iddia etti. Bir apartman sakini, müdür yardımcısının apartmanı rehin aldığını belirterek "Asarım, keserim, yakarım" dediğini aktardı.

Diğer apartman sakinleri ise her gece saat 1'de komşularının evinden gelen tekme seslerinin binayı salladığını iddia etti.

MÜDÜR YARDIMCISI: BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ SİZCE?

Show Haber'in haberine göre müdür yardımcısı, "Sürekli sorun yaşıyoruz, sürekli karalama kampanyaları yani. Dün gece olmuş olay babamdır, belki başkasıdır bilmiyorum yani. 07.30'da okula gidiyorum, böyle bir şey olabilir mi sizce?" dedi.

OLAY YARGIYA TAŞINDI

Komşu kavgasında son sözü yargı söyleyecek.

